Giuditta Petrillo riconfermata alla guida del Cesvop

10/02/2019 07:00:00

Giuditta Petrillo, dell'Auser regionale Sicilia, è stata rieletta presidente del Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo (CeSVoP). A nominarla è stato il Comitato direttivo del CeSVoP nella seduta del 7 febbraio 2019.

Nata a Grassano (MT) il 9 marzo del 1941, coniugata, una figlia, docente di ruolo di lingue straniere nella Scuola media superiore, è in pensione dal 1999.



Giuditta Petrillo ha un’esperienza di oltre cinquant'anni nel volontariato, in cui, oltre alla presidenza del CeSVoP lo scorso triennio, ha ricoperto diversi incarichi a livello locale, regionale e nazionale. Sia all'interno dell'Auser che al CeSVoP e negli organi sociali di CSVnet, associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.



«Continuiamo il cammino già intrapreso – ha detto la Petrillo - per rendere il nostro Centro di Servizio per il Volontariato ancora più all’altezza delle sfide inaugurate dalla recente Riforma del Terzo settore, nell’attesa che si completi come previsto la sua attuazione».

Il Comitato direttivo, inoltre, ha eletto vicepresidente Ferdinando Siringo, presidente regionale del MoVI Sicilia, e ha riconfermato quale Direttore del CeSVoP, Alberto Giampino.

Gli altri componenti eletti del Comitato direttivo sono: Enzo Bisconti, Concetta Calabrese, Valentina Campanella, Biagio Cipolla, Loredana Cuttitta, Vincenzo Marino.