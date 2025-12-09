Alcamo, torna "Cambio Armadio Solidale". L'iniziativa benefica fino all'Epifania

09/12/2025 16:00:00

Ad Alcamo torna anche per queste festività “Cambio Armadio Solidale”, l’iniziativa benefica promossa dal negozio di abbigliamento The Firm Outlet, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e il Gruppo Volontariato Vincenziano.

Un progetto nato un anno fa e che, visto il grande riscontro, ritorna per aiutare famiglie in difficoltà, persone senza fissa dimora e chiunque viva situazioni di fragilità sociale.

Come funziona "Cambio Armadio Solidale"

The Firm Outlet, che si trova in Piazza della Repubblica 15 ad Alcamo, invita i cittadini a donare capi d’abbigliamento usati in buone condizioni.

Gli abiti raccolti verranno poi consegnati alle associazioni di volontariato coinvolte, che li distribuiranno a chi ne ha più bisogno.

La particolarità del progetto è la formula del “dono ricambiato”: per ogni capo consegnato, i partecipanti riceveranno un buono acquisto da utilizzare all’interno del negozio.

La valutazione dei buoni avviene in base alla tipologia del capo donato:

20 € per vestiti e cappotti

per vestiti e cappotti 15 € per pantaloni e jeans

per pantaloni e jeans 10 € per maglie e gonne

per maglie e gonne 5 € per indumenti da bambino

Un incentivo concreto che favorisce la partecipazione, promuove il riuso e offre inoltre la possibilità di regalare il buono a qualcun altro durante le festività, trasformando la solidarietà in un gesto ancora più ampio.

Un gesto che può fare la differenza

L’iniziativa è attiva per tutto il mese di dicembre e fino all’Epifania, come indicato anche nel materiale promozionale diffuso da The Firm Outlet.

L’obiettivo è raccogliere quanti più capi possibile per sostenere il lavoro quotidiano dei volontari, che da anni garantiscono assistenza alle fasce più vulnerabili del territorio.

In un periodo dell’anno in cui il valore della condivisione si fa più forte, Cambio Armadio Solidale diventa un modo semplice ma significativo per trasformare un gesto quotidiano — liberare spazio nell’armadio — in un aiuto concreto per chi sta vivendo un momento difficile. Un piccolo contributo, che sommato a quello di molti, può generare un impatto importante per la comunità alcamesi.



