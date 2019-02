Castellammare, conferenza di servizio per il progetto del nuovo depuratore

10/02/2019 16:00:00

Conferenza di servizio per il progetto esecutivo del nuovo depuratore, riguardante gli interventi di completamento delle opere di mitigazione del rischio di caduta massi. La conferenza è stata convocata dal responsabile del procedimento, l’ingegnere Angelo Mistretta, allo scopo di acquisire i pareri di Enti quali la Soprintendenza, il Genio civile, l’Asp, l’ispettorato delle Foreste, l’assessorato Agricoltura e l’Arta. La conferenza di servizio si terrà il 15 febbraio negli uffici comunali Urbanistica.

«Abbiamo accelerato l’iter per la realizzazione del depuratore poiché fin dall'insediamento con un continuo confronto con gli Enti responsabili è stato monitorato quanto realizzato -afferma il sindaco Nicola Rizzo- ritenendo essenziale per la nostra città il trattamento adeguato delle acque reflue atteso da troppo tempo come abbiamo più volte fatto presente all'assessore Pierobon ed allo staff del commissario Rolle, concordando le misure necessarie per accelerare i tempi. La conferenza di servizio con tutti gli Enti interessati riguarda adesso il progetto esecutivo già predisposto dal quarto settore per il completamento delle opere necessarie alla protezione del nuovo depuratore. Procediamo speditamente poiché a fine novembre, con variazione di bilancio approvata all'unanimità dal consiglio comunale, abbiamo previsto 30 mila euro per completare i lavori per la riduzione del rischio idrogeologico che, come ho più volte spiegato -prosegue il sindaco Nicola Rizzo- non sono stati eseguiti in maniera tale da coprire l'intera area a rischio geomorfologico su cui ricade l'impianto da realizzare. Si è reso quindi necessario integrare la cifra quale anticipazione, che dovrà esserci restituita dall'Ente finanziatore, in modo da completare le opere ed accelerare l’iter per il depuratore che è anche interesse del governo regionale portare avanti così da non incorrere nelle sanzioni previste dall'Unione Europea. Intoppi e fatti di cronaca non hanno per fortuna bloccato l’iter poiché il nostro impegno ci ha consentito di intervenire per tempo. Siamo fiduciosi che i lavori -conclude il sindaco Nicola Rizzo- possano finalmente avere inizio».