Marsala, chiude per un mese il Museo garibaldino. Ecco perché

14/02/2019 07:50:00

Chiude per circa un mese il museo garibladino a Marsala. Sono stati, infatti, avviati i lavori per il riordino dell’intera area museale.

L’Azione di riordino verrà effettuata dall’Associazione Temporanea di Scopo di cui è capofila l’Associazione Atollo Onlus nell’ambito del progetto “Educare alla storia e alla memoria” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - con la compartecipazione del Comune di Marsala.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la tutela del patrimonio storico-artistico del civico Museo Risorgimentale-Garibaldino, ubicato nel Complesso San Pietro, passa attraverso la sua valorizzazione e la realizzazione di metodologie didattiche ed educative che assicurino migliore fruibilità e promozione.

Suddivisa in sei microfasi l’inizativa, una volta portata a compimento, consentirà ai fruitori non solo di potere ammirare le collezioni di notevole interesse storico-artistico che raccontano la storia dell’Unità d’Italia con una specifica attenzione per la Spedizione dei Mille e alla storia della Sicilia e del nostro territorio comunale, ma anche di beneficiare di un percorso interattivo.

Nello specifico saranno attuati dei percorsi di didattica museale con tecniche espositive e forme di comunicazione innovative attraverso l’ausilio dei media; verranno attivati laboratori e moduli per l’educazione al patrimonio culturale; vi saranno degli ausili informativi: guide, opuscoli, ma soprattutto supporti digitali.

Nella prima fase a beneficiare del progetto oltre all’utenza cittadina e turistica saranno 4000 mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado; nonché studenti universitari di età compresa fra i 19 e i 23 anni.

La nuova strutturazione del museo sarà dunque più a dimensione di studenti, cittadini e turisti appassionati di storia risorgimentale e garibaldina.