Mazara, Il volo segreto. Una pagina inedita di storia contemporanea

15/02/2019 19:01:00

Sabato 16 febbraio alle ore 17.30 al Teatro Garibaldi l’Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo con il patrocinio dell’Amministrazione della città organizza un incontro con l’architetto Maurizio Tosco che parlerà su: IL VOLO SEGRETO. UNA PAGINA INEDITA DI STORIA CONTEMPORANEA

L’8 dicembre del 1943 alle 14,00 circa, atterrò all’aeroporto militare di Fontanelle un aereo con il Presidente degli Stati Uniti d’America F.D. Roosevelt accompagnato dal comandante in capo delle Forze Alleate Generale D. Eisenhower ‘Ike’, per incontrare i generali M. Clark, G. Patton, e altri. In quell’occasione incredibile, straordinaria e unica nella storia dello sbarco alleato in Sicilia, avvenne qualcosa di più di una parata militare e della decorazione di un abile generale e di valorosi soldati; qualcosa che ancora oggi influenza la storia della nostra nazione e della Sicilia.

Maurizio Tosco, che ha condotto una approfondita ricerca su questa vicenda poco nota e densa di misteriose implicazioni, illustrerà e documenterà l’evento storico, che ci riguarda da vicino anche perché interessa per molti aspetti la città di Mazara.

Interverrà e dialogherà con Tosco Matteo Di Figlia, storico dell’età contemporanea presso l’università di Palermo. Coordinerà l’incontro Rosario Lentini, storico dell’economia e socio dell’Istituto.