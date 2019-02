Isole minori Sicilia, ok intesa su voli Lampedusa e Pantelleria

16/02/2019 02:00:00

Trovata la soluzione per regolarizzare il servizio di continuità territoriale per gli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria ed evitare, quindi, disagi per gli abitanti delle due isole siciliane. L’intesa è stata raggiunta stamane a Palazzo d’Orleans nel corso di un incontro convocato dal presidente della Regione Nello Musumeci con i vertici della Dat, la società che gestisce i voli da e per i due scali.

Alla riunione erano presenti il direttore generale Luigi Vallero, quello commerciale Andrea Pietrobelli e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. La Dat metterà a disposizione un aereo di riserva – di base a Pantelleria – che possa essere utilizzato, in entrambi gli scali, nel caso in cui ci siano problemi con i mezzi impiegati quotidianamente. Nel contempo, verrà potenziata anche la tratta Pantelleria-Catania, attiva solo nel periodo estivo (maggio-settembre) con quattro voli giornalieri. L’accordo sottoscritto oggi consentirà di prolungare il servizio per tutto l’anno, aggiungendo due voli al giorno nei restanti sette mesi.

“Grande attenzione – evidenzia l’assessore Falcone – del governo Musumeci per le isole minori. Siamo consapevoli dei disagi che gli abitanti di queste zone patiscono, soprattutto nel periodo invernale, e per questo, fin dal nostro insediamento, abbiamo voluto far sentire la vicinanza del nostro Governo. Oltre a verificare, personalmente, le difficoltà con le quali sono costretti a convivere. Da parte nostra c’è grande attenzione verso le piccole comunità e continueremo a fare di tutto per alleviare i loro disagi”.