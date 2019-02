Il calcio Femminile Marsala impegnato con la rappresentativa regionale under 15

17/02/2019 17:51:00

Nella settimana di pausa dal campionato di eccellenza femminile, in attesa dell'inizio della fase di ritorno, il Calcio Femminile Marsala è impegnato con le rappresentative.

Giovedì 14 febbraio al Tommaso Natale di Palermo c'è stato il Raduno Selettivo under 15. Sono state convocate quattro trapanesi, tra cui la marsalese Helena Clemente, classe 2004. La rappresentativa parteciperà al Torneo delle Regioni Area 15.

Altra novità dell' under 15 è il progetto di collaborazione tra la società Femminile Marsala e il Trapani Calcio che ha dato vita alla Rappresentativa Femminile Trapani - Marsala volta alla promozione del calcio femminile. La rappresentativa sarà guidata dallo staff delle due società, Agata Barbera e Valeria Anteri in qualità di tecnici, il coordinatore sarà Giuseppe De Caro e Mariangela Miceli come collaboratrice, che metteranno a disposizione la propria professionalità e preparazione per la crescita del calcio femminile in provincia e fuori dai confini, dal momento che parteciperanno al campionato nazionale under 15 che dovrebbe cominciare tra poche settimane.

Nella giornata di sabato 16 febbraio si è tenuto il secondo incontro, dopo quello di Bagheria, della Rappresentativa under 23 Sicilia, guidata dal tecnico Antonella Licciardi, alla guida della Ludos nel campionato nazionale di serie C. Tra le convocate a Rocca di Caprileone a Messina, Abbenante, Alcamo, Cammarata, Cartarasa, Di Stefano. Oltre a loro, anche Tomasino e Clemente fresche di convocazione dopo l'eccellente gara disputata domenica scorsa in campionato contro il Catania.

Prossimo appuntamento ufficiale per Marsala Femminile sarà martedì 19 febbraio fuori casa contro il Delfini Vergine Maria per disputare la partita di Coppa Sicilia.

Giovanni Ingoglia