Trapani e il territorio candidati all'Euopeade 2021

20/02/2019 22:00:00

Si saprà a Luglio di quest'anno se Trapani supererà la concorrenza delle altre cinque città europee candidate ad accogliere l'Europeade 2021. L'evento folkloristico internazionale che raggruppa 5000 partecipanti - la maggior parte giovani -, e 200 gruppi folkloristici, ballerini e cantanti provenienti da tutta Europa.

Alla presenza dei sindaci di Erice, Valderice, Custonaci, San Vito Lo Capo e dei rappresentanti dei comuni di Marsala e Paceco, il primo cittadino Giacomo Tranchida ha presentato il progetto della candidatura del trapanese all’Europeade 2021. Presente anche il presidente del comitato di Europeade, sindaco della città tedesca Frankenberg, Rüdiger Heß che ha ringraziato tutti per l’ospitalità ricevuta facendosi garante per appoggiare la candidatura della Città di Trapani e il suo territorio. «Sono felice della candidatura di Trapani per Europeade 2021 - ha detto Rüdiger Heß -. L’obiettivo è di creare unità tra le nazioni e condividere l’unità europea attraverso la cultura».

Dal 1964 questo grande evento sostiene l’unità dell’Europa e l’amicizia tra i popoli tramite la diversità. Durante i cinque giorni, migliaia di persone, provenienti da tutta l’Europa, si incontrano dunque per cantare, suonare e ballare, promuovendo il proprio folklore abbigliati coi costumi tradizionali. Europeade, dunque, ha una grande, ambiziosa, missione, cioè quella di rafforzare il senso di comunità europea. Non solo tra gli amanti della musica e della cultura, ma proprio tra tutti i cittadini.

Ed è anche un evento che punta a preservare il patrimonio immateriale di cultura folklorica tradizionale, che si tratti di balli, canti o costumi tipici. Un momento di scambio, confronto e condivisione per un’Europa dell’amicizia e della solidarietà fra i popoli. Se vince Trapani sarà la prima volta nella storia in cui l'Europeade si svolgerà in Sicilia.