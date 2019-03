Isole minori in Sicilia, bloccati 100 milioni per la costruzione di tre nuovi traghetti

01/03/2019 10:00:00

Il Ministero delle Infrastrutture ha finanziato 300 milioni per la costruzione di nuove navi che servono per le esigenze di sette Regioni. Alla Sicilia sono toccati 75 milioni ai quali si aggiungeranno altri 25 che stanzierà la Regione per arrivare ai 100 milioni necessari. Le altre sei regioni sono Sardegna, Toscana, Lazio, Liguria, Campania e Veneto.

Ma i fondi destinati alla Sicilia per costruire tre traghetti per le isole sono bloccati. La Sicilia che è già pronta per la partecipazione al bando ministeriale per la costruzione di tre nuove navi per il miglioramento dei collegamenti con Pantelleria, le Pelagie e le isole Eolie, ma si sta aspettando che siano pronte anche le altre Regioni Italiane che sono in forte ritardo.

«Questo ritardo è molto penalizzante per la Sicilia - ha detto l'assessore alle infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone - ed impedisce di fatto l'espletamento dei bandi». Falcone è intervenuto durante l'incontro che si è tenuto presso l'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità alla presenza dello stesso Assessore Falcone, del dirigente generale del Dipartimento, Fulvio Bellomo, di tutti i sindaci delle isole minori siciliane e dei rappresentanti della Siremar - Caronte & Tourist, della Liberty Lines e della Traghetti delle Isole.