Domani le primarie del Pd. Il voto in provincia di Trapani e in Sicilia

02/03/2019 09:09:00

E domani è il giorno delle primarie del Partito Democratico, sono tre i candidati alla guida della segreteria nazionale: Roberto Giachetti, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina.

La parola adesso ai seggi, che rimarranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per votare basta recarsi al seggio ( a Marsala si vota presso la segreteria del partito in via Frisella e in contrada Terrenove) muniti di carta di identità e tessera elettorale versando un contributo di 2 euro.

I notabili del partito sono tutti con Nicola Zingaretti, stessa cosa per l’Amministrazione comunale di Marsala, che è rappresentata dal sindaco Alberto Di Girolamo e che ha dichiarato, ai nostri microfoni, l’intenzione di voto.

Ad ogni candidato della segreteria nazionale sono collegate le liste per la relativa assemblea, i rappresentanti verranno eletti con un sistema proporzionale, due le liste in sostegno di Zingaretti la prima è capeggiata da Peppe Lombardino, sindaco di Santa Ninfa, segue Daniela Toscano, sindaco di Erice, e poi ci sono i marsalesi Enzo D’Alberti e Rosalba Mezzapelle.

La seconda lista viene capeggiata da Peppe Pellegrino, consigliere comunale a Trapani, segue Francesca Marano di Erice, Gaspare Galfano per Marsala, Ina Agate per Mazara.

A sostegno di Martina c’è una sola lista e viene aperta dalla mazarese Teresa Diadema, segue il ruggirelliano Gaspare Lentini, Sabrina Giudici, Giuseppe Greco, Alessia Sciacca.

In lista a sostenere la mozione di Giachetti ci sono: Giacomo D’Annibale, Giuseppa Santoro, Angelo Passalacqua, Cinzia Plaia, Alessio Cottone.

Un appuntamento come una festa, lo dice Davide Faraone, segretario regionale dem: “Il partito va riportato per strada, tra la gente”. Saranno 415 i seggi aperti in tutta la Sicilia, la partecipazione a queste primarie sarà un test di salute del partito, ci sono 1500 volontari che consentiranno il regolare svolgimento delle operazioni di voto, le ultime primarie hanno registrato un dato alto di affluenza con 140 mila elettori. Si riuscirà a superare o a mantenere la stessa affluenza? Sarà questo il dato dal quale partire il 3 notte stesso, a scrutinio terminato.