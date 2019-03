Asd Marsala Gym Lab al campionato regionale Gold Allieve rappresentata da tre baby atlete

05/03/2019 18:05:00

Si è concluso ieri 02/03/2019 a Capo d’Orlando il Campionato Regionale Gold Allieve Fgi. Ottima la prestazione delle tre ginnaste in forza alla Asd Marsala Gym Lab Serena Catania (L1), Irene Catania (L3) e Sara Genovese (L3).

Campionato Regionale svoltosi in due prove, la prima inaugurata alla Scuola dello Sport di Ragusa il 03/02/2018 e la seconda conclusasi a Capo d’Orlando presso la Gymnasium Capo D’Orlando il 02/03/2019.

Le piccole ginnaste siciliane, suddivise per fasce di età, hanno cercato di conquistare il titolo di Campionessa Regionale eseguendo 5 esercizi negli attrezzi obbligatori previsti per le Allieve: Volteggio, Parallele, Cinghietti, Trave e Corpo Libero.

Serena Catania conclude la seconda prova con un secondo posto e conclude il suo primo Campionato Regionale portando a casa uno scintillante Argento; stesso risultato per la sorella Irene Catania che centra l’obiettivo degli 88 punti. Sara Genovese conquista il quarto piazzamento nella seconda prova ed incrementa il punteggio ottenuto alla prima prova di ben tre punti. Conclude il Campionato Regionale in quinta pozione.

Più che soddisfatte le allenatrici Desirè D’Aguanno, Simona Galfano e Gilda Tortorici che seguono giornalmente le ginnaste, “Gli obiettivi sono stati raggiunti. Non possiamo che tornare in palestra contenti, non abbiamo fatto grossi errori, abbiamo provato a ripulire il programma e ad incrementare di qualche decimo il valore di partenza agli attrezzi. Le bimbe hanno dimostrato forte spirito di squadra, concentrazione e voglia di esprimersi al meglio! Sono state veramente brave!”

La prossima prova prevista nel Calendario Federale sarà la prova Zona tecnica 6, in sede ancora da destinarsi, del 23 e 24 Marzo dove le sei regioni del sud Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia si contenderanno i tre gradini del podio per ambire ad una ammissione diretta al Campionato Italiano Gold Allieve di Maggio senza dover passare per la prova di Ripescaggio Nazionale.

Auguriamo alle ginnaste e a tutta l’Asd Marsala Gym Lab di poter realizzare i propri sogni!