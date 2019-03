Lo sport del weekend, le marsalesi a caccia di punti pesanti

09/03/2019 00:40:00

Sabato 9 marzo, secondo weekend del mese e ultimo giorno della ricorrenza di carnevale (Carnevalone). Si è ormai nei rush finali di tutte le competizioni sportive, cosa attende le maggiori squadre marsalesi e dell'intera provincia nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme:



In Serie C Girone C di calcio è in programma la 30° giornata (11° del girone di ritorno), ed il Trapani del neo patron e vice-presidente Maurizio De Simone (presidenza affidata a Franco Braglio) si appresta a vivere il primo atto dopo il passaggio di proprietà: in settimana, infatti, è terminata la gloriosa epopea della famiglia Morace, che dopo 14 anni di trionfi sportivi (dall'Eccellenza Sicilia a una storica Serie A sfumata a pochi minuti dal termine della finale playoff di ritorno contro il Pescara nella Serie B 2015-2016) nella giornata di mercoledì 7 marzo 2019 ha venduto l'intero pacchetto di proprietà alla FM Service S.R.L., capeggiata dal nuovo vice-presidente De Simone. Il primo atto sarà la partita casalinga contro la Casertana, con i campani di Caserta quinti in classifica a 40 punti, in piena zona playoff promozione come lo sono ovviamente i granata che secondo a 58 punti, devono provare a colmare il gap di sette lunghezze che li divide dalla capolista Juve Stabia. All'andata, a Caserta finì 0-0.

In Eccellenza Sicilia Girone A ci aspetta il 26° turno (11° di ritorno), con il Marsala 1912 del presidente Salvatore Marino che giocherà contro il Partinicaudace. I palermitani di Partinico, penultimi in classifica ed in piena zona retrocessione diretta con 11 punti, sono allo sbando e vicinissimi alla retrocessione matematica, ma dal canto loro gli azzurri, terzultimi insieme al C.U.S. Palermo con 23 punti, sono chiamati alla vittoria per allontanare ancora di più la zona della retrocessione diretta e continuare ad inseguire quanto meno una posizione in griglia playout retrocessione che permetta loro a fine campionato di giocarsi lo spareggio in gara unica sul proprio terreno di gioco e col vantaggio in caso di pareggio al 120'. All'andata, a Partinico (PA) finì 0-1 con l'attuale capitano Alessandro Agate che al 28' regalo tre punti fondamentali ai lilibetani.

Così le altre trapanesi del campionato: l'Alba Alcamo del presidente Luigi Prestigiacomo sarà di scena sul campo del Geraci. Contro i palermitani di Geraci Siculo, i bianconeri di Alcamo giocheranno una partita che ha poco da dare a questo finale di campionato in quanto entrambi le formazioni condividono il settimo e mediano posto con 35 punti. Il Castellammare '94 del presidente Nicola Barone affronterà il Castelbuono. I biancoazzurri di Castellammare del Golfo, 28 punti in classifica e posizione in zona playout retrocessione ad una sola lnghezza dalla zona salvezza, dovrebbero avere vita facile contro i palermitani ultimi con 6 punti e già matematicamente retrocessi. Il Dattilo Noir del presidente Michele Mazzara affronterà il Mazara del presidente Filippo Franzone. Derby caldissimo e fondamentale: i gialloverdi di Paceco sono quarti in classifica con 43 punti insieme alla Parmonval e proprio ai canarini di Mazara del Vallo, con entrambe le compagini che distano un punto dalla zona playoff; il pronostico pende però leggermente in favore dei padroni di casa, visto che il Mazara si presenterà senza quattro calciatori squalificati.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A sarà tempo per la 18° giornata (7° di ritorno). I marsalesi dello Sporting R.C.B. del presidente Benedetto Genna saranno impegnati a Carini (PA) contro la Iccarense. Partita proibitiva per i marsalesi quinti a 24 punti insieme all'Erice Borgo Cià e a una sola lunghezza dalla zona playoff promozione, visto che gli avversari sono in testa con 44 punti e lanciati ormai verso la promozione diretta in Prima Categoria Sicilia. I petrosileni del Bianco Arancio Petrosino del patron Antonio Galfano affronteranno il Capaci City. Contro i palermitani di Capaci penultimi a quota 12 punti e in zona playout retrocessione, i giallorossi a 19 punti devono cercare a tutti i costi dalla stessa e avvicinare nuovamente le zone nobili della graduatoria.

In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani si disputerà la 12° giornata (3° di ritorno). I marsalesi del Real Paolini del presidente Giuseppe Culicchia affronteranno il Badia Grande. I giallorossi, quinti in classifica con 19 punti, dovranno cercare di difendere l'ultimo posto utile in zona playoff promozione attualmente occupato, e lo dovranno fare contro la compagine trapanese che al momento forte di soli 11 punti staziona nella parte medio-bassa della classifica. I locali del Petrosino Marsala del patron Baldassare Licari giocheranno contro il Belice Sport. Discorso diverso invece per il Petrosino Marsala che in graduatoria è sì in zona playoff promozione, ma che con 22 punti è terzo ed attende gli avversari di Partanna (TP) che sono quarti ed ovviamente anch'essi in zona playoff promozione, con 21 punti.

In Eccellenza femminile Girone Sicilia ci sarà spazio per l'8° turno (3° di ritorno), ma non giocherà il Marsala Femminile del presidente Giuseppe Chirco, in quanto il calendario prevede il loro turno di riposo. Le lilibetane, protagoniste di una stagione più che deludente, sono e rimarranno penultime con soli 3 punti, in attesa di affrontare le ultime due ininfluenti gare di campionato (è il livello più basso della piramide del calcio femminile e le azzurre sono molto lontane dalla zona promozione).



In Serie C1 Sicilia Girone A di calcio a 5 andrà in scena la 22° giornata (9° di ritorno) ed il Marsala Futsal del presidente Paolo Tumbarello giocherà sul campo dello Sporting Alcamo Onlus. I lilibetani, quinti in classifica con 31 punti ed attualmente all'interno della zona playoff promozione con una sola lunghezza di margine, nel derby di Alcamo (TP) dovranno cercare di consolidare la loro posizione, ma non sarà facile per due motivi: il fondo campo alcamese è in erba sintetica e all'aperto (estremamente diverso dal taraflex indoor degli azzurri) e i padroni di casa, con 20 punti in classifica (e una gara da recuperare, mercoledì 14 marzo 2019 contro i nisseni della PGS Vigor San Cataldo) hanno soli due punti di vantaggio sulla zona playout retrocessione.



In Serie A2 Girone Ovest di pallacanestro si giocherà il 24° turno (8° di ritorno), con la 2B Control Trapani del presidente Pietro Basciano che giocherà sul campo della Azimut Bergamo. Le canotte granata, none in classifica con 24 punti insieme alla Edilnol Pallacanestro Biella e ad una sola lunghezza dalla zona playoff promozione, affronteranno la trasferta lombarda sul campo della formazione che occupa il quinto posto in classifica (zona playoff promozione) con 28 punti: partita difficile ma di capitale importanza.

In Serie D Sicilia Girone Nord si disputerà la 21° giornata (10° di ritorno), e la Nuova Pallacanestro Marsala della presidente Giuseppina Patti giocherà sul campo del C.U.S. Palermo. Partita difficilissima quanto fondamentale per le canotte azzurre, che a due giornate dal termine della regular season si ritrovano a metà classifica con 18 punti, con due lunghezze di margine dalla zona playout retrocessione e due lunghezze di ritardo dalla zona playout retrocessione; i padroni di casa palermitani, invece, sono alla loro ultima gara in regular season (nel prossimo ed ultimo turno il calendario prevede il loro turno di riposo) e con 14 punti occupano la terzultima piazza: serve loro una vittoria per continuare a sperare nella salvezza.



In Serie A2 di pallavolo femminile si giocherà la 5° giornata (1° di ritorno) della Pool Salvezza, con la Sigel Marsala Volley del presidente Massimo Alloro che sarà impegnata sul taraflex della Acqua & Sapone Roma Volley Group. Le lilibetane, reduci da quattro successi nelle prime quattro giornate dei playout retrocessione, hanno clamorosamente rilanciato le proprie scarsissime possibilità di salvezza, e adesso stazionano sì ancora in zona retrocessione (terzultimo posto) con 12 punti, ma sono distanti soltanto tre (o quattro, in caso di arrivo a pari punti dipenderà dalla differenza set) lunghezze dalla zona salvezza, mentre le capitoline padroni di casa sono all'ultimissima spiaggia in quanto in classifica sono penultime con 9 punti: c'è da fare il quinto miracolo consecutivo.

In Serie B2 femminile Girone I spazio alla 19° giornata (6° di ritorno), e le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte del presidente Santo Catalano andranno in campo sul taraflex della Volley Terrasini. A Terrasini (PA), le castelvetranesi si giocheranno le residue chance di mantenere la categoria anche per il prossimo campionato, visto che in classifica le selinuntine sono terzultime (zona retrocessione) con 8 punti, e fanno la corsa proprio sulle palermitane che sono virtualmente salve una posizione più su con 13 punti; nessun altro risultato è utile all'infuori della vittoria piena da tre punti (zero a tre o uno a tre).



In Serie A2 Girone E di pallamano femminile si giocherà il 17° turno (2° di doppio ritorno), con la LeAli Marsala della presidente-capitano Eliana Maggio che sarà ospite della Top Five Acireale. Ad Acireale (CT) per le azzurre, già vincitrici del torneo e capoliste a punteggio pieno con 32 punti, in attesa di disputare a margine della regular season i playoff promozione, affronteranno una compagine che con 12 punti non sembra minimamente poter impensierire il prossimo obiettivo stagionale: chiudere la regular season a punteggio pieno con tutte vittorie.



Emanuele Scavuzzo