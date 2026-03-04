Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
04/03/2026 12:00:00

Canottaggio: un oro, due argenti ed un bronzo per le vogatrici trapanesi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772608239-0-canottaggio-un-oro-due-argenti-ed-un-bronzo-per-le-vogatrici-trapanesi.jpg

La Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani torna protagonista nel canottaggio regionale con un risultato che segna una pagina importante per lo sport cittadino. Alla 1ª Regata Regionale di Canottaggio sul lago Poma di Partinico, la rappresentativa trapanese, composta interamente da atlete, ha conquistato una medaglia d’oro, due medaglie d’argento e una di bronzo, superando ogni previsione. Nel dettaglio, l’equipaggio dell’8+ LNI Trapani ha conquistato l’oro, Argento per il 4 di coppia (4X) LNI Trapani e bronzo per il 2 di coppia (2X) LNI Trapani. Le atlete protagoniste di questo successo sono: Marisa Canino, Nina Grammatico, Loredana Pipitone, Aurora Vassallo (Quattro di coppia Senior A); Marisa Canino, Nina Grammatico (Doppio Senior); Otto + misto LNI Trapani / Peloro: Aurora Vassallo e Loredana Pipitone. Si tratta della prima presenza di equipaggi trapanesi a una regata regionale dagli anni ’50/’60 a oggi. Un ritorno atteso e costruito con impegno, che assume un valore ancora più significativo considerando che le atlete si erano già distinte nelle competizioni al remergometro.

"Questo risultato va oltre il medagliere - dichiara il responsabile delle attività sportive della LNI Trapani, Gianpiero Musmeci –. È il segnale concreto che Trapani può tornare ad avere un ruolo nel canottaggio regionale. Le nostre ragazze hanno dimostrato determinazione, spirito di squadra e grande senso di appartenenza. È un punto di partenza, non un traguardo".

La partecipazione alla regata rappresenta anche il recupero di una tradizione che affonda le radici nel secolo scorso. La Lega Navale a Trapani, già attiva nel 1926, donò un’imbarcazione a otto vogatori più timoniere alla nascente A.S. Trapani, allora presieduta dall’ing. Agostino Burgarella. L’attività proseguì, con la sola interruzione della Seconda Guerra Mondiale, sotto la denominazione di “Canottieri Trapani”, restando viva fino agli anni ’50/’60. Di quegli anni restano i nomi delle imbarcazioni 4+ “Checchina”, con timoniere Abele Mazzarese e vogatori Di Cristina, Gionfrida, Massimo Manzo, Luigi Valle, e la 4+ “Maria”, con timoniere Francesco Manzo e vogatori Ubaldo Mazzarese, Misurale, Veneroso, Azzarà. La LNI Trapani s’è impegnata nel recupero di questa tradizione marinaresca e sportiva. Accanto ai corsi di vela, la sezione promuove attività di canottaggio e canoa-kayak con l’obiettivo di coinvolgere giovani, adulti e persone con disabilità, restituendo alla città un patrimonio sportivo e culturale che le appartiene. I risultati ottenuti alla 1ª Regata Regionale non sono solo un successo agonistico. Sono il segno concreto che una storia interrotta può riprendere il suo corso.

 



Sport | 2026-03-04 07:53:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772607383-0-ciclismo-la-leoni-team-marsala-brilla-in-coppa-sicilia.jpg

Ciclismo: la Leoni Team Marsala brilla in Coppa Sicilia

Inizia sotto il segno del successo la stagione agonistica dell’ ASD Leoni Team di Marsala, che domenica 1 marzo ha brillato sul prestigioso palcoscenico della Coppa Sicilia XCO Top Class, in occasione della XCO Monti Rossi Extreme Mtb Cup....







Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...