Canottaggio: un oro, due argenti ed un bronzo per le vogatrici trapanesi

04/03/2026 12:00:00

La Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani torna protagonista nel canottaggio regionale con un risultato che segna una pagina importante per lo sport cittadino. Alla 1ª Regata Regionale di Canottaggio sul lago Poma di Partinico, la rappresentativa trapanese, composta interamente da atlete, ha conquistato una medaglia d’oro, due medaglie d’argento e una di bronzo, superando ogni previsione. Nel dettaglio, l’equipaggio dell’8+ LNI Trapani ha conquistato l’oro, Argento per il 4 di coppia (4X) LNI Trapani e bronzo per il 2 di coppia (2X) LNI Trapani. Le atlete protagoniste di questo successo sono: Marisa Canino, Nina Grammatico, Loredana Pipitone, Aurora Vassallo (Quattro di coppia Senior A); Marisa Canino, Nina Grammatico (Doppio Senior); Otto + misto LNI Trapani / Peloro: Aurora Vassallo e Loredana Pipitone. Si tratta della prima presenza di equipaggi trapanesi a una regata regionale dagli anni ’50/’60 a oggi. Un ritorno atteso e costruito con impegno, che assume un valore ancora più significativo considerando che le atlete si erano già distinte nelle competizioni al remergometro.

"Questo risultato va oltre il medagliere - dichiara il responsabile delle attività sportive della LNI Trapani, Gianpiero Musmeci –. È il segnale concreto che Trapani può tornare ad avere un ruolo nel canottaggio regionale. Le nostre ragazze hanno dimostrato determinazione, spirito di squadra e grande senso di appartenenza. È un punto di partenza, non un traguardo".

La partecipazione alla regata rappresenta anche il recupero di una tradizione che affonda le radici nel secolo scorso. La Lega Navale a Trapani, già attiva nel 1926, donò un’imbarcazione a otto vogatori più timoniere alla nascente A.S. Trapani, allora presieduta dall’ing. Agostino Burgarella. L’attività proseguì, con la sola interruzione della Seconda Guerra Mondiale, sotto la denominazione di “Canottieri Trapani”, restando viva fino agli anni ’50/’60. Di quegli anni restano i nomi delle imbarcazioni 4+ “Checchina”, con timoniere Abele Mazzarese e vogatori Di Cristina, Gionfrida, Massimo Manzo, Luigi Valle, e la 4+ “Maria”, con timoniere Francesco Manzo e vogatori Ubaldo Mazzarese, Misurale, Veneroso, Azzarà. La LNI Trapani s’è impegnata nel recupero di questa tradizione marinaresca e sportiva. Accanto ai corsi di vela, la sezione promuove attività di canottaggio e canoa-kayak con l’obiettivo di coinvolgere giovani, adulti e persone con disabilità, restituendo alla città un patrimonio sportivo e culturale che le appartiene. I risultati ottenuti alla 1ª Regata Regionale non sono solo un successo agonistico. Sono il segno concreto che una storia interrotta può riprendere il suo corso.



