Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
04/03/2026 07:53:00

Ciclismo: la Leoni Team Marsala brilla in Coppa Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772607383-0-ciclismo-la-leoni-team-marsala-brilla-in-coppa-sicilia.jpg

Inizia sotto il segno del successo la stagione agonistica dell’ ASD Leoni Team di Marsala, che domenica 1 marzo ha brillato sul prestigioso palcoscenico della Coppa Sicilia XCO Top Class, in occasione della XCO Monti Rossi Extreme Mtb Cup. Nella cornice tecnica e suggestiva della Pineta dei Monti Rossi a Nicolosi (CT), il team marsalese si è misurato con il meglio del ciclismo fuoristrada regionale e interregionale, affrontando squadre di altissimo livello come la corazzata calabrese Rolling Bike. A guidare la spedizione dei "Leoni" è stato un monumentale *Angelo* *Rallo*, capace di conquistare un meritato 3° posto nella categoria M2, dimostrando grinta e una condizione atletica già eccellente. Non da meno la prestazione di *Francesco* *Martinico*, campione interprovinciale GF uscente, che ha confermato il suo valore assoluto centrando un ottimo 4° posto nella categoria ELMT, restando a ridosso del podio in una gara caratterizzata da ritmi altissimi. Il trionfo corale della squadra è stato completato dai piazzamenti di rilievo di *Alessio* *Tumminello* e *Vincenzo* *Di* *Bernardo*, che hanno chiuso rispettivamente al 6° e 7° posto, garantendo all'ASD Leoni Team una presenza massiccia nelle posizioni di vertice della classifica. Una partenza "col botto" per la compagine marsalese che, con questi risultati, lancia un segnale chiaro per il prosieguo della stagione delle ruote grasse, presentandosi come una sorprendente "new entry" nel panorama della Mountain Bike siciliana che, già al suo primo anno di affiliazione, dimostra di poter competere ad armi pari con le realtà più storiche e blasonate dell'isola.



Sport | 2026-03-04 07:53:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772607383-0-ciclismo-la-leoni-team-marsala-brilla-in-coppa-sicilia.jpg

Ciclismo: la Leoni Team Marsala brilla in Coppa Sicilia

Inizia sotto il segno del successo la stagione agonistica dell’ ASD Leoni Team di Marsala, che domenica 1 marzo ha brillato sul prestigioso palcoscenico della Coppa Sicilia XCO Top Class, in occasione della XCO Monti Rossi Extreme Mtb Cup....







Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...

Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 25/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...