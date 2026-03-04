Ciclismo: la Leoni Team Marsala brilla in Coppa Sicilia

04/03/2026 07:53:00

Inizia sotto il segno del successo la stagione agonistica dell’ ASD Leoni Team di Marsala, che domenica 1 marzo ha brillato sul prestigioso palcoscenico della Coppa Sicilia XCO Top Class, in occasione della XCO Monti Rossi Extreme Mtb Cup. Nella cornice tecnica e suggestiva della Pineta dei Monti Rossi a Nicolosi (CT), il team marsalese si è misurato con il meglio del ciclismo fuoristrada regionale e interregionale, affrontando squadre di altissimo livello come la corazzata calabrese Rolling Bike. A guidare la spedizione dei "Leoni" è stato un monumentale *Angelo* *Rallo*, capace di conquistare un meritato 3° posto nella categoria M2, dimostrando grinta e una condizione atletica già eccellente. Non da meno la prestazione di *Francesco* *Martinico*, campione interprovinciale GF uscente, che ha confermato il suo valore assoluto centrando un ottimo 4° posto nella categoria ELMT, restando a ridosso del podio in una gara caratterizzata da ritmi altissimi. Il trionfo corale della squadra è stato completato dai piazzamenti di rilievo di *Alessio* *Tumminello* e *Vincenzo* *Di* *Bernardo*, che hanno chiuso rispettivamente al 6° e 7° posto, garantendo all'ASD Leoni Team una presenza massiccia nelle posizioni di vertice della classifica. Una partenza "col botto" per la compagine marsalese che, con questi risultati, lancia un segnale chiaro per il prosieguo della stagione delle ruote grasse, presentandosi come una sorprendente "new entry" nel panorama della Mountain Bike siciliana che, già al suo primo anno di affiliazione, dimostra di poter competere ad armi pari con le realtà più storiche e blasonate dell'isola.



