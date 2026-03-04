Dominio Star Cycling Lab al 1° Memorial Pino Cangelosi di Palermo

04/03/2026 16:00:00

Non è stata solo una gara, ma una vera e propria prova di forza. Il 1° Memorial Pino Cangelosi va in archivio con un unico nome impresso sull'asfalto palermitano: quello dello Star Cycling Lab. Il team dei fratelli Stella ha letteralmente dominato la scena, portando a casa il trofeo come 1ª Società Classificata al termine di una giornata corsa a ritmi folli. La gara "promiscua", che ha visto Under e Juniores darsi battaglia insieme, è decollata sin dai primi metri con medie superiori ai 40 km/h. Dopo una prima fase di studio, a metà corsa è salito in cattedra il Capitano, Ninni Stella. Con un’azione di forza che ha spaccato il gruppo, Stella ha dettato i tempi della competizione, involandosi in una fuga solitaria che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso. Il colpo di scena è arrivato nel finale: Ninni ha anticipato la volata all'ultimo giro, venendo ripreso e superato per un soffio a soli 40 metri dal traguardo, chiudendo con un prestigioso terzo posto nella batteria Master. Ma il lavoro del Capitano è servito a spianare la strada ai giovani talenti: nel gruppo inseguitore, Tancredi Stella ha gestito i nervi con maturità veterana, trionfando in volata nella categoria Juniores. Alle sue spalle, il successo di squadra è stato sigillato dal terzo posto di Salvo Argentino e dal quarto di Giulio Mantovani. Non meno entusiasmante la prova nella batteria dedicata agli Over. Felice La Grutta è stato l'ombra di ogni attaccante, rispondendo presente su ogni scatto fino all'ultima curva, dove ha conquistato un solido terzo posto. Applausi a scena aperta per Giulia D'Aguanno, protagonista di una prova maiuscola che l'ha vista chiudere come 1ª assoluta. Ottimi piazzamenti anche per Riccardo Samaritano e Sergio Signorino, entrambi capaci di centrare la Top 10 in una gara estremamente veloce e controllata.

A fine gara, l’emozione è tutta nelle parole di Francesco Stella, Presidente del sodalizio a pois: "Oggi è stato uno spettacolo di emozioni pure. Siamo stati protagonisti in tre diverse corse, portando a casa quattro podi e due primi posti; non potrei chiedere di più ai miei ragazzi. Vedere la prima vittoria tra gli Juniores di Tancredi è stata un'emozione speciale. Il mio ringraziamento va a mio fratello, Direttore Sportivo e allenatore, per il lavoro eccezionale che sta portando avanti da sei anni con questo gruppo". La Star Cycling Lab conferma così il trend di crescita di un progetto che unisce tecnica, cuore e una visione a lungo termine, lasciando Palermo con la consapevolezza di essere la squadra da battere della stagione.



