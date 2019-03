La morte di Tusa: sgomento a Pantelleria. Il dolore di MiccichÃ¨ e dell'Ars

10/03/2019 16:42:00

La notizia della tragica morte dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa nel volo della Ethiopian Airlines, lascia sgomenta l’intera comunità pantesca.

Tusa, uomo colto e sempre disponibile all’ascolto, insieme alla moglie avevano scelto come loro seconda casa Pantelleria, per la quale nutrivano un amore smisurato.

Scrive il Pd di Pantelleria: "Ricorderemo tutti Sebastiano Tusa come uno dei maggiori archeologi del nostro paese e profondo conoscitore della nostra isola, della nostra storia, della nostra cultura, ma soprattutto per il suo grande impegno nel rilanciare il nostro immenso patrimonio archeologico, che da oggi ancora con maggiore forza abbiamo il dovere di valorizzare sempre più".

Il presidente Gianfranco Miccichè, il Consiglio di Presidenza, i deputati e tutta l'Assemblea regionale siciliana sono "costernati e profondamente addolorati", nell'apprendere che l'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa, è tra le vittime del disastro aereo avvenuto in Etiopia.

"Non solo il governo viene privato di un assessore dalle notevolissime capacità e competenze - dice il presidente Miccichè - ma all'intera Sicilia mancherà un archeologo appassionato, un grande esperto di beni culturali. Una passione durata tutta una vita, come testimonia la Sovrintendenza del Mare, da lui istituita e che ha consentito di scoprire e valorizzare enormi tesori archeologici, da secoli custoditi negli abissi marini.

Siamo pronti a fare la nostra parte per conservare e tramandare l’immenso e prezioso lavoro fatto da Tusa per la Sicilia".

"Proprio in questi giorni - aggiunge Miccichè - avevo ricevuto molte telefonate di congratulazioni e apprezzamento per la mostra, tenuta a Milano, su Antonello da Messina, che Tusa aveva voluto e creato".

"Ai familiari delle vittime le condoglianze mie personali e dell'intera Assemblea regionale", conclude il presidente.