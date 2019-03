Meteo, Sicilia: torna l'inverno, si vola con venti di burrasca. Temperature giÃ¹

11/03/2019 19:28:00

Meteo: brusco peggioramento in Sicilia nelle prossime ore. Dopo aver assaggiato le calde temperature primaverili degli ultimi giorni, questa settimana cambierà tutto.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso che prevede da oggi pomeriggio venti da forti a burrasca settentrionali sulla e Sicilia, con raffiche di burrasca forte. Si prevedono, infine, forti mareggiate lungo le coste esposte. Allerta gialla per la giornata di domani sulla Sicilia nord-orientale.

Ciò che si percepirà è soprattutto il cambiamento delle temperature. Nel weekend appena trascorso, infatti, la colonnina di mercurio ha superato i 20° in Sicilia, ma non ci si deve abituare perché durante la settimana si abbasseranno nuovamente le temperature. Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, a da martedì 12 la minima sarà di 8° e la massima di 14°.

METEO MARTEDì. Inizio giornata ancora instabile sulle aree centro-settentrionali con soltanto qualche sconfinamento a quelle meridionali, su Trapanese e Ragusano. Altrove piogge e rovesci anche temporaleschi, specie sul Messinese, e neve in calo fino a 700/800m sulle zone interne. Ma con il passare delle ore i fenomeni inizieranno ad attenuarsi anche sulle zone tirreniche e schiarite guadagneranno gradualmente gran parte dell'isola, salvo gli ultimi residui piovaschi che si attarderanno fino a sera sul Messinese. Attenzione alla ventilazione, con forte Maestrale su tutte le zone.

Giardini e ville comunali off limits domani a Palermo. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale, infatti, nel capoluogo siciliano sono previsti “venti di burrasca forte con raffiche fino a tempesta lungo la Sicilia settentrionale”. L’Amministrazione comunale ha disposto, dunque, in via precauzionale la chiusura di ville e giardini comunali.