Sicilia: "Tusa non Ã¨ morto". Salta la commemorazione all'Ars. Ecco perchÃ¨

"Sebastiano Tusa non è morto". E' quanto hanno comunicato le autorità internazionali all'Ars, il parlamento siciliano, che voleva ricordare l'archeologo e assessore in una seduta. Ebbene, Tusa, ancora non è ufficialmente morto, ma "disperso", e quindi non è possibile fare la commemorazione. Un bel paradosso.

Tusa, al momento, è ufficialmente "disperso" nel disastro aereo di Addis Abeba. E' anche vero che nessuno è sopravvissuto alla tragedia. Ma la burocrazia richiede i suoi tempi.

La seduta dell'Ars, prevista per oggi pomeriggio, è stata annullata di gran fretta. Spiega il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè: "Le autorità internazionali ci hanno comunicato che Tusa, solo per una formalità che purtroppo non ci restituirà il professore, non può coniderarsi ancora morto ma disperso. E', ripeto, una triste formalità: finché non ci sarà un riconoscimento, anche attraverso il Dna, la morte del professor Tusa non è ufficiale".