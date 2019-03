A Trapani "Lab 2110", il progetto di Rotaract per finanziare start-up

14/03/2019 20:20:00

Il Rotaract Club Trapani sostiene “LAB 2110” , progetto lanciato dal Distretto Rotaract 2110 Sicilia - Malta per la nascita e lo sviluppo di imprese sociali.



Il progetto è rivolto a tutti i giovani siciliani e maltesi di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti, non appartenenti ai Rotaract Club e il premio consiste nell’assolvimento, da parte del Distretto Rotaract 2110, degli oneri di fondazione per le Start-up create grazie al progetto “Lab2110” decretate vincitrici e nell’assegnazione del corrispettivo di Euro 5.000,00 (cinquemilla/00) in beni, servizi e consulenza.



Gli eventuali giovani interessati al concorso e/o per ulteriori informazioni, potranno contattarci attraverso la nostra pagina Facebook : “Rotaract Club Trapani”, il nostro profilo Instagram : “rotaract_club_trapani” oppure tramite indirizzo e-mail : segreteriaractrapani@gmail.com .

Eventuali proposte dovranno pervenire entro e non oltre 31 marzo.