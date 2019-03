Eccellenza, il punto sulla 27Â° giornata

17/03/2019 18:51:00

Terminata la quartultima giornata del girone A di Eccellenza Sicilia. Licata che non perde un colpo e che spera di festeggiare aritmeticamente la vittoria del campionato il prossimo weekend. Di seguito tutti i risultati finali del turno odierno:

Alcamo-Dattilo Noir 2-0

Canicattì-Marsala 1912 3-1

Castelbuono-Geraci 1-2

Licata-Parmonval 2-0

Mazara-Mussomeli 1-2

Partinicaudace-Castellammare 1-4

Sant'Agata-Pro Favara 1-0

Cus Palermo-Nuova Caccamo 2-0

Licata ormai ad un passo dalla vittoria di un campionato dominato e da una Serie D desiderata ormai da troppo tempo. I gialloblù hanno vinto ancora, stavolta superando l'ostacolo Parmonval. Partita sbloccata nel pieno recupero del primo tempo con Maltese e chiusa a nove minuti dal termine con il solito Cannavò. Ora mancano solo tre punti alla truppa di mister Campanella per far partire la festa. Canicattì che comunque non molla, vince anche contro il Marsala 1912 e, quantomeno, prova quanto più può, a rimandare la festa della capolista, ormai inevitabile. Decisivi per i biancorossi la doppietta di Rosella e la rete di Caronia su rigore. Geraci che batte in trasferta il già retrocesso Castelbuono. Al goal di Ribery che sblocca il risultato per i padroni di casa risponde il Geraci con la rimonta firmata da Azzara e da Di Simone nel finale. Bella affermazione anche per l'Alcamo tra le mura amiche. Dattilo Noir piegato dalle reti di Romeo e Maniscalchi. Mussomeli che prova a credere ancora alla salvezza diretta sbancando Mazara con i goal siglati da Ciancimino e Greco. Inutile la rete che accorcia il risultato per i canarini, segnata da Messina. Conferma il suo ottimo momento di forma il Castellammare che rifila un poker al Partinicaudace mandando in rete quattro giocatori differenti, ovvero Maltese, Di Bartolo, Barone e Messina. Sant'Agata che si consolida come terza forza del campionato con la vittoria di misura sul Pro Favara, ottenuta grazie al goal di Biondo alla mezz'ora. Ciò potrebbe non bastare comunque ai messinesi per disputare i play-off, visto il distacco di ben undici punti dal Canicattì. Nel consueto anticipo del sabato si impone il Cus Palermo sulla Nuova Caccamo. Per i palermitani timbrano il cartellino dei marcatori Mantegna e Riccobono dagli undici metri.

La Classifica:

Licata 73

Canicattì 65

Sant'Agata 54

Parmonval 46

Dattilo Noir 46

Mazara 43

Alcamo 39

Geraci 39

Pro Favara 34

Castellammare 34

Mussomeli 32

Cus Palermo 29

Marsala 1912 26

Nuova Caccamo 25

Partinicaudace 11

Castelbuono 6

Il prossimo turno (sabato 23 e domenica 24 marzo 2019):

Parmonval-Mazara

Castellammare-Canicattì

Sant'Agata-Licata

Dattilo Noir-Castelbuono

Geraci-Partinicaudace

Mussomeli-Alcamo

Pro Favara-Nuova Caccamo

Marsala 1912-Cus Palermo

Riccardo Tranchida