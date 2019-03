Nasce a Trapani lo sportello dell'Unione piccoli proprietari immobiliari

17/03/2019 07:20:00

E stato registrato lo scorso febbraio lo statuto per la nascita dello sportello Provinciale dell’Associazione nazionale U.P.P.I (Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari).

Realtà a tutela della proprietà immobiliare federata all’associazione nazionale, già presente in più di 50 province italiane. UPPI Trapani si rivolge a tutti coloro che vogliono che venga tutelato il diritto di proprietà nella piena valorizzazione della funzione sociale che a questa viene attribuita. Presidente di UPPI Trapani è il Rag. Massimo Pantaleo, il direttivo è composto anche da Stefano Codraro, Anna Adamo, Manuela Messina e l’Arch. Carlo Incammisa. U.P.P.I Trapani offre agli associati una serie di servizi legati alla gestione della proprietà immobiliare, garantendo un'assistenza (sia in termini di consulenze verbali gratuite che di erogazione di servizi) in materia legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale, condominiale ed, in generale, in ogni ambito ove risulti coinvolto il diritto di proprietà immobiliare. Soprattutto U.P.P.I. sarà un riferimento e un interlocutore importante, nei confronti delle Autorità e delle Istituzioni, per discutere di tutte le problematiche legate al mondo della casa e dell'abitare. U.P.P.I.

risponde alle esigenze dei residenti ma anche dei possessori di seconde case e degli immobili ad uso ricettivo. I cittadini hanno una nuova opportunità per risolvere tutte le problematiche legate all'abitare sia in case indipendenti che in condominio, usufruendo di informazioni e aggiornamenti riguardanti leggi, decreti e norme in materia di sicurezza, impiantistica, ascensori, contratti di manutenzione, affitti e canoni, amministrazione condominiale, consulenze immobiliari per compravendite e locazioni. Forniamo un'assistenza all'associato a 360° oltre a supportare in qualunque ambito chi sia titolare di un diritto di proprietà su un bene immobile. L'Associazione ha fra i suoi numerosi scopi anche quello di sostenere gli associati nella loro veste di consumatori, anche tramite convenzioni con attività e professionisti. Una delle novità più significative è la possibilità di richiedere ad U.P.P.I. Trapani l'attestazione della congruità dei contratti di locazione a canone concordato, condizione “sine qua non” per poter usufruire delle agevolazioni previste, prime fra tutte (ma non uniche) la riduzione IMU del 25% per i proprietari e il rimborso IRPEF per gli inquilini che ne hanno i requisiti. La sede è ad Erice, Casa Santa, nella via Cariddi n° 2, tel. 0923-566570 e-mail uppitrapani@gmail.com. Una sede distaccata è invece presente a Paceco nella via G. Amendola n° 4, tel. 3395877501 Sono certo che diventeremo un punto di riferimento per tutti i proprietari di immobili e siamo disponibili e aperti a collaborare con tutti gli operatori del settore al fine di conseguire l’obiettivo della tutela della proprietà immobiliare.