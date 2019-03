Salemi, San Giuseppe 2019 Tradizioni a Confronto tra Puglia e Sicilia

21/03/2019 20:45:00

Sabato 23 Marzo 2019 alle ore 10.30 presso l'Auditorium San Giovanni di Salemi si terrà un confronto delle Tradizioni della Festa di San Giuseppe tra la Puglia e la Sicilia.

Nella fattispecie interverranno le Pro Loco di Salemi e la Proloco Lizzano, il sindaco di Lizzano Antonietta D'Oria, Domenico Venuti Sindaco di Salemi, il Presidente dell'UNPLI Taranto Pina Acquaviva, il Presidente dell' UNPLI Trapani Maria Scavuzzo e il nostro presidente Giuseppe Pecorella.

Inoltre saranno rappresentate le Tradizioni di San Giuseppe così come viene festeggiato a Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa e Vita. Interverranno alcuni volontari del SCU UNPLI della Pro Loco di Lizzano e della Pro Loco di Salemi. Protagonisti saranno anche gli alunni dell'istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Lizzano e dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi di Salemi.

Vi aspettiamo Sabato per approfondire le Tradizioni a Confronto e per accogliere gli amici pugliesi di Lizzano.