26/03/2019 21:07:00

Sicilia, stupro di gruppo su 19enne: filmano tutto con il telefono, arrestati tre giovani. Accade a Catania. Lo stupro di gruppo dopo l’incontro con la 19enne in un bar. I tre giovani italiani, tra i 19 e i 20 anni, sono accusati di averla sequestrata in auto e aver abusato di lei a turno.

La ragazza è stata avvicinata dai tre in un bar di via Teatro Massimo dove la straniera si trovava assieme a un’amica. La 19enne, rimasta poi da sola, è stata convinta dai tre a spostarsi in un altro locale della zona e poi, una volta in strada, l’hanno obbligata a salire sulla loro auto; uno dei tre l’ha afferrata per un braccio spingendola sul sedile posteriore. Fermata l’auto in un luogo appartato nei pressi di piazza Europa, i tre giovani hanno abusato sessualmente a turno della vittima, riprendendo anche le fasi della violenza con i loro telefonini.

Il giorno seguente, dopo aver parlato al telefono con la madre e la sorella, la ragazza ha chiesto aiuto alla famiglia che la ospitava a Catania, che a sua volta ha contattato un amico che presta servizio nell’Arma. La vittima, ascoltata dai carabinieri della Stazione di Piazza Verga, ha raccontato tutto ai militari che, coordinati dal magistrato di turno della Procura e dai magistrati del pool specializzato nei reati riguardanti la violenza di genere, hanno ricostruito i fatti e indentificato subito i tre bruti. Gli investigatori hanno acquisito anche alcune registrazioni audio-video fatte dalla ragazza all’interno del bar, e un video inviatole sul suo profilo social la mattina successiva da uno degli autori della violenza, che la invitava a un nuovo incontro. I tre sono stati fermati e, dopo l’interrogatorio, condotti al carcere di Catania Piazza Lanza.