Meteo, allerta gialla. Pioggia e temporali anche in provincia di Trapani

27/03/2019 06:30:00

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso con livello di allerta meteo giallo per la giornata di oggi, mercoledì 27 marzo.

In particolare si prevedono precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio, su restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli".

Allerta gialla prevista anche nella zona della provincia di Trapani, dove sono previsti rovesci anche a carattere temporalesco. Ecco le previsioni.

Mercoledì, 27 marzo: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2200 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso.

Giovedì, 28 marzo: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2200 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.