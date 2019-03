Ex consorzi Asi, Turano nomina i commissari liquidatori

28/03/2019 07:00:00

Giovanni Galoppi e Achille Piritore sono i due nuovi commissari liquidatori del patrimonio degli undici ex consorzi Asi della Sicilia per effetto dell'articolo 10 della Legge regionale del 10 luglio 2018. La nomina è dell'assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano che ha firmato il decreto. Si attende la data di insediamento dei commissari e la contestuale scadenza dei precedenti. I due professionisti avranno il compito di procedere alla vendita di tutto il patrimonio immobiliare, con evidenza pubblica e fino alla liquidazione, che è composto da 264 capannoni (fra capannoni, rustici industriali, lotti di terreni, edifici, centro polifunzionali) nelle 11 zone industriali (33 agglomerati attivi, secondo l'ultimo aggiornamento del maggio 2017) dell'Isola per un totale di 1.750.000 metri quadri di terreno per un valore complessivo stimato di circa 133 milioni di euro. Una cifra da aggiornare secondo le nuove stime del Genio civile.

Avvocati cassazionisti, Galoppi e Piritore saranno, come previsto dalla modifica all'articolo 19 della Legge regionale 8 del 12 gennaio 2012, i legali rappresentanti e cureranno la gestione liquidatoria delle Asi siciliane: Giovanni Galoppi per la Sicilia occidentale, si occuperà di ciascuno dei cinque consorzi Asi in liquidazione di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela; Achille Piritore, per la Sicilia orientale, gestirà la liquidazione di ciascuno dei sei consorzi Asi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina. Giovanni Galoppi, romano, classe 1956, è avvocato cassazionista e revisore dei conti, svolge la sua attività a Roma, nel campo del diritto civile, con specializzazione nel campo del diritto societario e internazionale. Achille Piritore, originario di Alcamo, classe 1955, svolge la sua attività ad Alcamo.

Il compenso dei due sarà definito con un decreto del presidente della Regione su proposta di Turano, previa delibera di Giunta e graverà sulla gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio.