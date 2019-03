Fumo dalla turbina dell’aereo Ryanair. Panico a bordo.

30/03/2019 13:10:00

Il volo della compagnia irlandese low-cost nota per i suoi prezzi concorrenziali sul web, trasportava 170 passeggeri ed è arrivato comunque regolarmente nella cittadina Veneta alle ore 7.54. I vigili del fuoco chiamati ad assistere la manovra hanno ravvisato la perdita d'olio da una turbina e l'aeromobile non potrà perciò ripartire per Napoli fino a quando non sarà riparato. Ai passeggeri diretti allo scalo partenopeo, è stato messo a disposizione un altro aereo. L'incidente non ha provocato ricadute in termini di puntualità e di operatività generale dell'aeroporto di Treviso.

Nei mesi scorsi si sono levate forti le proteste di piloti e assistenti di volo contro la compagnia guidata da Michael O'Leary. Motivo? Gli orari di lavoro troppo pressanti che – a detta di alcuni lavoratori – potrebbero pregiudicare anche i livelli di sicurezza. Di recente invece la polemica anti-Ryanair si è incentrata sulla nuova politica per i bagagli che prevede dallo scorso 1° novembre 2018 il pagamento per il secondo bagaglio.