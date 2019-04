Birgi, anche la trattativa privata Ã¨ un fallimento

05/04/2019 15:18:00

Anche la trattativa privata per Birgi è un fallimento. Non si presentano i grandi gruppi, Ryanair, Alitalia e la altre compagnie.



Nessuno vuole volare su Trapani Birgi, la cosa adesso è accertata. Perchè anche il secondo tentativo, la trattiva privata, è un flop clamoroso. Soltanto quattro le "compagnie aeree" che hanno presentato offerte. Sempre se di compagnie aeree si può parlare, perchè c'è anche un network televisivo... Una tv che fa voli? E' la Tele2000 Srl di Urbino, che è arrivata prima nella graduatoria. Poi c'è la Topjets World Wide di Brescia, che si è presentata a Marsala qualche tempo fa. Completano il quartetto una compagnia bulgara, la Tayaranjet e Air Malta. Ecco la nota del Comune di Marsala, ente capofila nella trattativa privata.

Sono quattro le “manifestazioni di interesse” che, a seguito dell'avviata procedura negoziata, sono pervenute oggi al Comune di Marsala. Ente capofila, questo, tra quelli firmatari dell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo della vicina Aerostazione “V. Florio”, finalizzato a ricercare operatori economici cui affidare servizi di promozione turistica. Si tratta di progetti di marketing volti a favorire l'incremento di visitatori nell'ambito territoriale che gravita attorno allo scalo aeroportuale provinciale e che vede assieme Marsala, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello, Custonaci, Castellammare, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice. Come si ricorderà, al momento sono stati aggiudicati tre lotti di servizi di promozione turistica collegati con l'aeroporto “V. Florio” (Lazio e Lombardia alla Compagnia ALITALIA; Piemonte alla BLUE AIR). Successivamente, a seguito degli incontri con l'Assessorato regionale al Turismo, l'Airgest e i Comuni interessati, si è deciso di scegliere la “procedura negoziata” per giungere all'assegnazione dei rimanenti 22 lotti. Da qui la richiesta “manifestazione di interesse” - pubblicata anche sulla Gazzetta ufficiale europea - cui, ora, hanno risposto tre vettori e un network televisivo. Nell'ordine di arrivo: TELE 2000 SRL (Urbino), TOPJETS WORLD WIDE SRL (Brescia), TAYARANJET (Bulgaria) e AIR MALTA PLC (Malta).

I lotti non ancora assegnati comprendono Regioni italiane (Sardegna, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Veneto e Friuli Venezia-Giulia) e Paesi esteri (Francia, Polonia, Belgio, Germania, Malta, Olanda, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca, Regno Unito e Scandinavia).