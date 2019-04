Lo sport del weekend, il Trapani in Campania a caccia della Serie B

05/04/2019 21:47:00

Sabato 6 aprile 2019, si conclude la prima settimana del mese e si apre, invece, un weekend importantissimo per le sorti delle maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani. Cosa ci aspetta? Vediamo:



In Serie C Girone C di calcio si giocherà la 34° giornata (15° del girone di ritorno), con il Trapani del patron Maurizio De Simone che giocherà sul campo della Juve Stabia. Senza giri di parole, è la partita che vale una stagione intera: i napoletani di Castellammare di Stabia guidano il campionato con 68 punti, con trentadue gare disputate, e al momento sarebbero direttamente promossi in Serie B; i granata inseguono con 64 punti, con trentuno gare disputate e fermamente in zona playoff promozione: a cinque turni dal termine, i trapanesi devono quanto meno pareggiare per tenere vive le proprie chance. All'andata, al Provinciale finì 1-2 con il Trapani che gettò alle ortiche una gara fondamentale: vantaggio granata con Tulli al 29', pareggio napoletano con El Ouazni al 44' e gol vittoria addirittura al 93' di Mezavilla.

In Serie D Girone I ci aspetta il 30° turno (13° di ritorno), ed il Marsala del presidente Girolamo Li Causi sarà impegnato sul campo della Palmese. A Palmi (RC), gli azzurri cercheranno un risultato pieno che metterebbe in ghiaccio la possibilità di partecipare a fine stagione ai playoff promozione. I lilibetani al momento sono saldamente terzi (zona playoff) con 47 punti, mentre i reggini sono undicesimi con 37 punti, ancora in corsa per un piazzamento playoff ma con l'impellente bisogno di raggiungere prima di tutto la salvezza matematica. All'andata, al Lombardo Angotta finì 0-2 con i gol di Lavilla al 46' del primo tempo e di Mistretta all'80', con il Marsala che sbagliò anche un rigore con Balistreri al 98'.

In Eccellenza Sicilia Girone A sarà tempo per la 30° ed ultima giornata (15° di ritorno), con il Marsala 1912 del presidente Salvatore Marino che ospiterà la Pro Favara. Contro gli agrigentini di Favara, gli azzurri dovranno vincere per assicurarsi quanto meno l'approdo ai playout retrocessione, che giocherebbero comunque in gara unica fuori casa e con l'obbligo della vittoria al 120'. In caso di pareggio o di sconfitta, invece, la partecipazione ai playout sarebbe appesa a un filo e dipenderebbe dal match Mussomeli – Partinicaudace. All'andata, al Bruccoleri di Favara (AG) finì 3-0 con le reti di Alù (43' e 64') e Spina (47').

Così le altre trapanesi del campionato: il Castellammare '94 del presidente Nicola Barone ospiterà la Nuova Città di Caccamo. Per i biancoazzurri di Castellammare del Golfo, momentaneamente noni in classifica con 38 punti e già certi della salvezza, ci saranno poche motivazioni contro i palermitani di Caccamo (attualmente tredicesimi con 28 punti, in zona playout retrocessione) che al contrario devono vincere per assicurarsi il tredicesimo posto finale che vorrebbe dire la disputa del playout retrocessione sul campo del C.U.S. Palermo. L'Alba Alcamo del presidente Luigi Prestigiacomo sarà impegnato sul campo del Città di Sant'Agata. A Sant'Agata di Militello (ME) andrà in scena una partita importante solo per i padroni di casa, che terzi con 57 punti devono assolutamente vincere e sperare che il Canicattì perda in casa del Dattilo Noir (ne parleremo tra poco, ndr) per poter disputare i playoff promozione partendo proprio dalla Semifinale di Girone in casa contro gli stessi dattilari; i bianconeri di Alcamo, invece, al momento sono sesti con 43 punti a pari merito con il Mazara e non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma ad onor del vero nonostante la mancanza di motivazioni, negli ultimi due turni sono stati onesti arbitri dei destini altrui. Il Dattilo Noir del presidente Michele Mazzara giocherà contro il Canicattì. Come abbiamo già accennato, la partita più importante dell'intera ultima giornata di campionato sarà quella che vedrà i gialloverdi di Paceco ospiterà gli agrigentini di Canicattì; il Dattilo Noir è quarto in classifica con 52 punti, e conosce già a cosa potrà andare incontro: in caso di sconfitta o di pareggio rimarrà fuori dalla griglia playoff promozione, in caso di vittoria dovrebbe comunque sperare che il Città di Sant'Agata batta l'Alba Alcamo, e in questo caso sarebbe ai nastri della Semifinale di Girone proprio in casa dei messinesi... dall'altra parte però al Canicattì, secondo con 69 punti, basta un pareggio per assicurarsi la qualificazione automatica alla Fase Nazionale dei playoff promozione, evitando così la Finale di Girone che altrimenti sarebbe costretta a disputare (sebbene fra le mura amiche e con due risultati utili su tre al 120'). Il Mazara del presidente Filippo Franzone sarà impegnato in casa del Licata. Sarà una partita completamente inutile, ma paradossalmente si attendono circa 4.000 spettatori allo stadio, visto che la capolista Licata (79 punti), già certa della vittoria del campionato, festeggerà la promozione in Serie D 2019-2020 insieme al proprio pubblico; per i canarini di Mazara del Vallo, sesto con 43 punti insieme all'Alba Alcamo, sarà invece quasi sicuramente l'ultima partita sotto l'egida della famiglia Franzone, che dopo due anni di proprietà dovrebbe a giorni cedere la società ad un gruppo imprenditoriale mazarese.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A si disputerà il 22° turno ed ultimo turno (11° di ritorno). I marsalesi dello Sporting R.C.B. del presidente Benedetto Genna saranno impegnati sul campo dei petrosileni del patron Antonio Galfano. Il derby di fine stagione avrà poco da dire per i giallorossi padroni di casa, 29 punti in classifica e sesto posto a pari merito dell'Erice Borgo Cià, ormai senza obiettivi; i lilibetani, invece, sono quinti con 31 punti e devono fare punti e sperare nei risultati degli altri campi per agguantare un posto in griglia playoff promozione.

In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani andrà in scena la 16° giornata (7° di ritorno). I marsalesi del Real Paolini del presidente Giuseppe Culicchia saranno impegnati a Castelvetrano (TP) sul campo della Folgore 2018. I padroni di casa in classifica sono sesti con 20 punti, e devono assolutamente vincere per continuare a sperare nella corsa ai playoff promozione visto che al momento dista da loro tre lunghezze, con la quinta piazza occupata proprio dai lilibetani (26 punti); dal canto loro, il Real Paolini deve assolutamente fare punti per rimanere attaccato alla griglia playoff. I locali del Petrosino Marsala del patron Baldassare Licari giocheranno contro la Margheritese 2018. Il Petrosino Marsala al momento è terzo (zona playoff promozione) insieme al Belice Sport a quota 31 punti, mentre gli ospiti di Santa Margherita di Belice (AG) condividono a quota 33 punti il primo posto con il Valle Jato Calcio: i locali devono vincere per continuare a sperare nella vittoria del campionato e conseguente promozione diretta in Seconda Categoria Sicilia 2019-2020.

In Coppa Italia Fase Regionale di Eccellenza femminile sarà tempo per la 3° ed ultima giornata del Triangolare di Semifinale, con il Marsala Femminile del presidente Giuseppe Chirco che riposerà. Le azzurre, però, saranno spettatrici interessate, in quanto dal risultato di Monreale – Delfini Vergine Maria dipenderà l'approdo o meno in finale delle lilibetane. Se le palermitane di Monreale dovessero battere le modestissime palermitane per otto gol di scarto, o con sette gol di scarto in poi a partire dall'otto a uno, saranno loro ad approdare in Finale contro il Catania Femminile, altrimenti il pass lo staccheranno proprio capitan Cristina Casano e compagne.



In Serie C1 Sicilia Girone A di calcio a 5 si giocherà la 26° ed ultima giornata (13° di ritorno), ed il Marsala Futsal del presidente Paolo Tumbarello sarà impegnato sul campo della Nuova Pro Nissa. Emblematico come gli azzurri, alla miglior stagione agonistica della loro giovane storia, debbano giocarsi le proprie chance di partecipazione ai playoff promozione in una gara difficilissima: i locali di Caltanissetta hanno già da tempo vinto il campionato e centrato la promozione diretta in Serie B 2019-2020, ma dall'alto dei loro 70 punti sembrano fuori portata dei lilibetani, quarti con 46 punti, che invece devono per forza vincere, o sperare in clamorosi passi falsi altrui, per approdare agli spareggi.



In Serie A2 Girone Ovest di pallacanestro si giocherà il 28° turno (13° di ritorno), con la 2B Control Trapani del presidente Pietro Basciano che giocherà sul campo della M Rinnovabili Agrigento. Classico e sentito derby della Sicilia occidentale, con i padroni di casa agrigentini che a quota 28 punti sono nel gruppone al sesto posto aggrappato alla zona playoff promozione e le canotte granate che a quota 24 punti devono piazzare la prima di tre vittorie sulle ultime tre gare di regular season per sperare di strappare un posto agli spareggi.



In Serie B2 Girone I di pallavolo femminile spazio alla 23° giornata (10° di ritorno), e le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte del presidente Santo Catalano saranno impegnate sul campo della Farmacia Schultze-Villa Zuccaro Santa Teresa. A Santa Teresa di Riva (ME), ridotte al lumicino le speranze delle selinuntine (undicesime a pari merito con la Snie Nola Cittagigli con 8 punti, in piena zona retrocessione) di fare punti, visto che le padrone di casa sono prime con 57 punti e in corsa verso la promozione matematica in Serie B1 2019-2020.



