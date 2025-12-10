Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
10/12/2025 14:50:00

La Fiamma Olimpica a Trapani, il percorso ufficiale del 15 dicembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765374449-0-la-fiamma-olimpica-a-trapani-il-percorso-ufficiale-del-15-dicembre.jpg

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà Trapani il 15 dicembre, inserendo la città nel grande viaggio che dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 porterà il fuoco olimpico in tutta Italia. Una tappa dal forte valore simbolico che trasformerà per un’ora il cuore della città in un palcoscenico nazionale.

La staffetta partirà alle 14.15 da via dei Grandi Eventi, all’altezza dell’incrocio con via Francesco Manzo, dopo il concentramento alla piscina comunale, e si concluderà intorno alle 15.15 in via Giovan Battista Fardella, dopo un percorso di circa 4,6 chilometri.

Questo il percorso ufficiale della Fiamma Olimpica a Trapani:

Concentramento alla piscina comunale

Start staffetta in via dei Grandi Eventi

Via Ilio

Via Avvocato Palmeri

Via Ammiraglio Staiti

Viale Regina Elena

Viale Duca D’Aosta

Piazza Generale Scio

Corso Vittorio Emanuele (tratto pedonale)

Via Torrearsa

Piazza ex Mercato del Pesce

Via Torrearsa

Via Garibaldi

Piazza Municipio

Piazza Vittorio Veneto

Viale Regina Margherita

Piazza Vittorio Emanuele

Arrivo in via Giovan Battista Fardella, altezza via Roasi


“Il 15 dicembre la nostra città vivrà un momento storico: la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 fa tappa sul suolo trapanese”, scrive il sindaco Giacomo Tranchida. “È un onore immenso vedere il fuoco, simbolo di pace, amicizia e sport, attraversare le nostre strade. Questo itinerario non è solo un percorso geografico, ma un viaggio che unisce le radici della comunità alle ambizioni del futuro”. Nel messaggio il primo cittadino ringrazia le forze dell’ordine, gli operatori e tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione, rivolgendo un pensiero speciale ai tedofori.









Native | 10/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364685-0-proteinbread-il-pane-proteico-che-apre-ai-panifici-un-mercato-da-esplorare.jpg

ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare

Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola