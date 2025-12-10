La Fiamma Olimpica a Trapani, il percorso ufficiale del 15 dicembre
La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà Trapani il 15 dicembre, inserendo la città nel grande viaggio che dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 porterà il fuoco olimpico in tutta Italia. Una tappa dal forte valore simbolico che trasformerà per un’ora il cuore della città in un palcoscenico nazionale.
La staffetta partirà alle 14.15 da via dei Grandi Eventi, all’altezza dell’incrocio con via Francesco Manzo, dopo il concentramento alla piscina comunale, e si concluderà intorno alle 15.15 in via Giovan Battista Fardella, dopo un percorso di circa 4,6 chilometri.
Questo il percorso ufficiale della Fiamma Olimpica a Trapani:
Concentramento alla piscina comunale
Start staffetta in via dei Grandi Eventi
Via Ilio
Via Avvocato Palmeri
Via Ammiraglio Staiti
Viale Regina Elena
Viale Duca D’Aosta
Piazza Generale Scio
Corso Vittorio Emanuele (tratto pedonale)
Via Torrearsa
Piazza ex Mercato del Pesce
Via Torrearsa
Via Garibaldi
Piazza Municipio
Piazza Vittorio Veneto
Viale Regina Margherita
Piazza Vittorio Emanuele
Arrivo in via Giovan Battista Fardella, altezza via Roasi
“Il 15 dicembre la nostra città vivrà un momento storico: la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 fa tappa sul suolo trapanese”, scrive il sindaco Giacomo Tranchida. “È un onore immenso vedere il fuoco, simbolo di pace, amicizia e sport, attraversare le nostre strade. Questo itinerario non è solo un percorso geografico, ma un viaggio che unisce le radici della comunità alle ambizioni del futuro”. Nel messaggio il primo cittadino ringrazia le forze dell’ordine, gli operatori e tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione, rivolgendo un pensiero speciale ai tedofori.
