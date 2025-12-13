Sezioni
Sport
13/12/2025 16:00:00

Bocce: ecco i vincitori del Trofeo Ponte Ammiraglio di Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/bocce-ecco-i-vincitori-del-trofeo-ponte-ammiraglio-di-palermo-450.jpg

Doppia giornata di gare a Palermo per il Trofeo Ponte Ammiraglio che ha coinvolto gli atleti della categoria C e D in una gara individuale e quelli delle categorie A e B in una competizione dedicata alle coppie. Le due gare sono state dedicate a Serafino Furaforte, capace con le sue vittorie di dare lustro a tutto il sodalizio, e sono state fortemente volute dal figlio Marco Furatore. Nella giornata di sabato 6 dicembre la gara individuale ha visto la partecipazione di 33 atleti, agli ordini del direttore di gara Andrea Fragiglio, ed è stata vinta da Luigi Rando della Polisportiva Agape S.Barbara di Caltanissetta. In finale il nuovo campione ha avuto la meglio su Rosario Ruggirello del San Vito Lo Capo con il risultato di 12-9, al termine di un match molto combattuto come tanti altri visti durante tutta la competizione. Successo della coppia della società toscana del Pieve a Nievole Stefano Bonfiglio e Giacomo Lorenzo nella gara a coppie di domenica. I due hanno battuto in finale 12-4 Carmelo Saia e Andrea Chiovaro della Olimpia Bagheria dopo aver vinto la semifinale 12-8 contro i padroni di casa Antonino Greco-Michele Lo Verde. Anche in questo caso la competizione è stata affidata al direttore di gara Andrea Fragiglio.









