Trapani, il CONI consegna le Benemerenze sportive: premi a dirigenti, atleti e società

Si terrà giovedì 11 dicembre, alle 16, la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive del CONI, l’appuntamento annuale che premia dirigenti, tecnici, atleti e società distintisi per risultati sportivi, impegno organizzativo e attività dirigenziale.

L’evento sarà ospitato dall’Istituto Comprensivo “G.G. Ciaccio Montalto” di Trapani, scuola che da anni collabora con il CONI nel progetto “Lo Sport: un diritto per tutti” e che ha potenziato la propria offerta formativa con un indirizzo sportivo realizzato insieme a numerose associazioni del territorio.

Il tema scelto per questa edizione è “Cultura e diritto allo sport”, con uno sguardo rivolto ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Durante la manifestazione sarà infatti ricordato anche il passaggio della Fiaccola Olimpica, atteso in provincia di Trapani il prossimo 15 dicembre.

Le Benemerenze del CONI per il 2023

Il CONI nazionale ha assegnato per il territorio trapanese le seguenti onorificenze:

Stella d’Argento per dirigenti : Francesco Alessandro Palermo Patera (Federazione Ciclistica Italiana).

: Francesco Alessandro Palermo Patera (Federazione Ciclistica Italiana). Stella di Bronzo per dirigenti : Francesco Cammarasana (Unione Stampa Sportiva Italiana); Salvatore Napoli (Federazione Italiana Cronometristi).

: Francesco Cammarasana (Unione Stampa Sportiva Italiana); Salvatore Napoli (Federazione Italiana Cronometristi). Medaglie di bronzo al valore atletico : Maiko Candiano – Campione Italiano Calcio Dilettanti (FIGC) Giuseppe Gentilino – Campione Italiano Pesca in apnea (FIPSAS) Mario Passanante – Campione Italiano Auto Storiche Regolarità (ACI) Fabio Pizzolato – Campione Italiano Sollevamento Pesi, categoria 89 kg (FIPE)

Premi ai protagonisti del 2025

Nel corso della cerimonia saranno consegnati anche riconoscimenti ad atleti, squadre e società che nel 2025 hanno conquistato titoli nazionali o si sono distinti nella promozione dello sport in provincia di Trapani.

Spazio anche ai più giovani: saranno premiati 22 atleti, appartenenti a 11 federazioni e discipline associate, che hanno rappresentato la Sicilia al Trofeo Nazionale CONI, la principale manifestazione sportiva giovanile disputata lo scorso ottobre a Lignano Sabbiadoro.

La cerimonia si preannuncia come un momento di celebrazione per tutto lo sport trapanese, tra risultati ottenuti, impegno sul territorio e nuove generazioni che crescono.



