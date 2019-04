Paura nel volo Ryanair per la Sicilia

06/04/2019 13:55:00

Minuti di preoccupazione per i passeggeri del volo Ryanair partito da MIlano Malpensa stamattina, direzione Sicilia, nello specifico Catania.

Alla fine, però, dopo oltre due ore e mezza di volo, l’aereo è atterrato non a Catania, ma a Palermo. Il motivo? Uno stormo di rondini sulla pista d’atterraggio dello scalo etneo ha convinto il pilota a temporeggiare. Infine a cambiare rotta, così come avrebbero fatto altri due aerei in mattinata.

Ma ai passeggeri non sarebbe stata data, nel frattempo, alcuna spiegazione. Quaranta minuti di silenzio da parte dell’equipaggio che non si è più visto - raccontano alcuni passeggeri - tra i sedili. Quaranta minuti di preoccupazione, insomma, poi l’atterraggio a Palermo e non a Catania. A quel punto, infatti, era necessario un rifornimento di carburante. Anche quello è avvenuto con i passeggeri a bordo, in attesa di ripartire per Catania dove l'aereo, partito alle 6,40 è giunto dopo le 10,30. Un volo partito e quasi giunto a destinazione in orario, ma durato complessivamente oltre quattro ore.