Massoneria, il capo del Goi denunciò Rosy Bindi. Per la Procura è da archiviare

20/04/2019 22:35:00

Si è tenuta venerdì l'udienza dinanzi il Gup presso il Tribunale di Roma, Valerio Savio, del procedimento che vede coinvolti gli ex vertici della Commissione parlamentare Antimafia Rosy Bindi e Claudio Fava ed i componenti Davide Mattiello (Pd) e Mario Michele Giarrusso (M5s) per abuso di ufficio e diffamazione.

Il fascicolo fu aperto dal capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone nell'ottobre 2017 dopo una denuncia presentata dal Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia (Goi) Stefano Bisi che lamentava un "animo persecutorio" dell' Antimafia della passata legislatura ai danni dei massoni del Grande Oriente d'Italia e del suo leader. La prova di questa "massofobia" - dal titolo di un pamphlet edito dallo stesso GOI - sarebbe il sequestro degli elenchi degli iscritti alla massoneria (non solo del Goi, ma tutte le 4 principali obbedienze) della Calabria e della Sicilia, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Commissione allora presieduta dalla Bindi.



Non la pensa così la Procura di Roma, che, con atto sottoscritto da Pignatone e dai tre vice Ielo, Prestipino e Sabelli, ha chiesto l'archiviazione del procedimento cui il Goi si è opposto con una memoria sottoscritta dal cielo difensivo della Loggia, gli avvocati Fabio Federico e Raffaele D'Ottavio.

Le difese (l'ex parlamentare Pd Marco Di Lello per Fava, Filippo Cocco per Giarrusso e Giorgio Beni per Bindi e Mattiello) hanno in udienza sottolineato l'assoluta legittimità del sequestro degli elenchi e la fondatezza di quella indagine sui rapporti Mafia e Massoneria, rapporti considerati, anche dagli inquirenti, rilevanti anche alla luce della lunga latitanza di Matteo Messina Denaro. Il Gip, riservandosi, comunicherà la propria decisione, archiviazione o nuove indagini, nei prossimi giorni.



Nei giorni scorsi una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Trapani - che segue lo scioglimento del Consiglio comunale disposto dal Ministero degli interni nel giugno scorso - ha visto l'arresto di 27 esponenti politici e massoni di Castelvetrano e dintorni. (ANSA).