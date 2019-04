Meteo. Pasquetta con lo Scirocco in provincia di Trapani. Raffiche oltre i 60 kmh

22/04/2019 06:25:00

Pasquetta all'insegna del forte vento di Scirocco in Sicilia e in provincia di Trapani. Forti raffiche di vento provenienti da Sud da ieri sferzano sulla Sicilia. Lo Scirocco ha sta provocando tanti danni, diversi gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Trapani per alberi spezzati e cartelloni crollati. Anche oggi la situazione non sarà tranquilla. Pasquetta all'insegna dello Scirocco un po' in tutta la Sicilia. In provincia di Trapani si prevedono raffiche oltre i 60 km orari. Le temperature sono alte, ma con questo vento non è certo l'ideale una passeggiata in spiaggia come si usa fare a Pasquetta.

Domani la situazione dovrebbe migliorare. Ecco le previsioni.

Lunedì, 22 aprile: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500 m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare agitato. Allerte meteo previste: vento.

Martedì, 23 aprile: Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2900 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.