22/04/2019 21:15:00

Verrà presentata ufficialmente martedì 23 aprile la lista della Lega, per le elezioni europee del 26 maggio.

A Palermo, al Teatro Massimo in via Verdi, alle ore 20, Igor Gelarda e Marico’ Hopps, candidati per la V circoscrizione Sicilia- Sardegna, in rappresentanza della Sicilia occidentale, incontreranno gli elettori. Si apre così la competizione elettorale della Lega che vedrà Matteo Salvini capeggiare la lista, in tour in Sicilia a partire dal 25 aprile.