La Pasqua di Musumeci: "Sicilia vive il momento più tragico della sua storia"

22/04/2019 04:35:00

“La Sicilia è la regione più degradata d’Italia da venti anni e le peggiore d’Europa. Abbiamo tanto lavoro da fare, ne abbiamo fatto tanto“. Lo ha detto Nello Musumeci, parlando si siciliani per gli auguri di Pasqua in un video su Facebook.

“Il mio governo ha 5 anni di tempo per risollevare la nostra isola“, ha aggiunto. “La Sicilia vive il momento più tragico della sua storia, ci vuole fiducia, speranza, la certezza di potercela fare. Così, l’unico mio obiettivo è lavorare per uscire dal tunnel, per fare diventare quest’Isola competitiva con le altre regioni del nord. Non basteranno i miei cinque anni, ma noi abbiamo messo un punto sul passato e innescato una nuova tendenza. Spero che chi verrà dopo, voglia continuare su questa strada. Che sia davvero per la Sicilia e i siciliani una Pasqua di resurrezione“.