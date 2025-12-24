Marsala Turismo 2026-2031, pronta la bozza del piano da sottoporre ai candidati sindaco

È stata completata la bozza del programma “Marsala Turismo 2026-2031”, un documento di indirizzo nato dal lavoro di un gruppo tecnico che si è posto l’obiettivo di ripensare il ruolo del turismo nello sviluppo della città, con una prospettiva di medio-lungo periodo.
Il testo non ha carattere definitivo, ma si propone come strumento di confronto e di lavoro, aperto a contributi e integrazioni. L’intenzione del gruppo promotore è quella di sottoporlo a tutti i candidati alla carica di sindaco, chiedendo che le linee strategiche individuate vengano prese in considerazione nella definizione dei programmi elettorali in vista delle elezioni amministrative previste per maggio 2026.
Alla base del documento c’è la volontà di superare una gestione episodica del turismo, puntando su una pianificazione più organica e coerente con le reali potenzialità del territorio: dal patrimonio culturale al paesaggio, fino alle opportunità economiche e occupazionali legate al settore.
Un momento di confronto aperto alla città
Il percorso di presentazione del programma prevede, nel mese di febbraio, un incontro pubblico che coinvolgerà i candidati sindaco, gli operatori turistici e gli organi di informazione. In quella sede, il gruppo di lavoro chiederà ai protagonisti della competizione elettorale di esprimere una posizione chiara rispetto alle proposte contenute nella bozza.
L’iniziativa mira a favorire un dibattito, offrendo agli operatori del settore e alla cittadinanza strumenti utili per valutare le diverse visioni politiche sul futuro turistico di Marsala. “Marsala Turismo 2026-2031” si configura quindi come un tavolo tecnico di proposta, pensato per mettere in relazione politica, imprese e comunità locale, con l’obiettivo di restituire al turismo un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo della città.