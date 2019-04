Marsala, inaugurata a Palazzo Fici la mostra “I Miti e il Territorio...”

27/04/2019 02:00:00

Dopo il grande successo della scorsa stagione, ritorna a Marsala il ciclo delle grande mostre d'arte dei “I Miti e il Territorio …”. Martedì 23 aprile alle ore 17.30 presso Palazzo Fici (via XI Maggio) a Marsala, si è inaugurata la mostra “L’espressione della bellezza | Connubio tra passato e presente nell’arte figurativa”, di cui l’EDILCARPENTIERE SRL è partner ufficiale dell’allestimento, aperto al pubblico con ingresso gratuito, dal 23 aprile al 5 maggio 2019 nelle sale del piano superiore del Palazzo storico.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Alberto Di Girolamo, il direttore artistico della mostra Andrea Maggio e alcuni artisti come Loredana Meo, Emanuele Lisciandrello, Matteo Internicola e Alessandro Serra.

La mostra, diretta da Andrea Maggio e curata da Franco Paliaga, è un'esposizione unica che riunisce 46 capolavori: 8 opere del passato come Guide Reni e aiuti, Carlo Dolci, Orazio de Ferrari, Gerard Douffet; e 38 opere realizzate da artisti contemporanei, come Roberto Bovi, Franco Cisternino, Francesco De Grandi, Michelangelo Della Morte, Filippo Leto, Emanuele Lisciandrello, Matteo Internicola, Loredana Meo, Alfonso Rizzo e Alessandro Serra, tutti dotati di specchiata tecnica e grande levatura artistica, amanti delle luci e delle atmosfere caravaggesche, e sappia mostrare come l’arte contemporanea sia in grado di interfacciarsi con i capolavori degli antichi maestri. In questa nuova esposizione, si vuole comunicare in modo sublime l’anacronismo di due periodi storici ben distinti, facendosi portavoce del medesimo messaggio: un dialogo tra passato e presente che trova spazio nella società contemporanea.

L’evento è promosso e organizzato dell’Associazione culturale “Fiera Franca Ss. Salvatore” in collaborazione con i “Fratelli della Costa – Tavola di Mozia” di Marsala e il patrocinio della Regione Sicilia, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani e Città di Marsala.

Informazioni sulla rassegna

La rassegna che vorremmo allestire costituisce un percorso espositivo diverso dalle scorse iniziative. Sarà una ‘Mostra di Mostre’, fusa in un’atmosfera magica che saprà in un modo estremamente originale e sapiente di guardare la storia del nostro popolo e le sua multiculturalità, sapiente di guardare al passato, di nutrirsi di quell’arte e cogliere gli stimoli attualissimi, con la testa al futuro.

L’associazione, in occasione della 4° edizione del ciclo di mostre espositive “I miti e il territorio nella Sicilia dalle mille culture”, propone diverse mostre espositive dove si vorrà mostrare come l’arte contemporanea sia in grado di interfacciarsi con il passato e con la nostra realtà Multiculturale. L’evento ‘Mostra di Mostre’, infatti, apre il ciclo con una piccola grande esposizione “L'espressione della bellezza | Connubio tra passato e presente nell'arte figurativa” che si terrà dal 23 aprile al 5 maggio 2019;

La kermesse - di cui A29 SRL e CSR sono partner ufficiali - sarà l’occasione non solo di esporre le opere sopra citate, ma anche, l’opportunità per promuovere il dialogo tra la creatività dei nuovi talenti e la produzione artistica contemporanea, con l’indire la 1° Edizione della Biennale del concorso Premio Punico seguito dalla mostra espositiva “Lilibeo | Una realtà Multiculurale” che si svolgerà nella stessa sede dal 11 al 26 maggio 2019. Nel corso dell’evento ‘Mostra di Mostre’, inoltre, sarà presentata la Mostra Monografica Itinerante: “L’universo pittorico di Alice Anderhub, allestista nelle sale della dimora antica ( 4 maggio al 26 maggio 2019).

«L’obiettivo che ci poniamo – dice il direttore artistico Andrea Maggio - è quello di promuovere lo sviluppo economico e culturale delle aree interessate, creando temporaneamente un punto di riferimento nell’ambito artistico-culturale con lo scopo di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale (attrattori culturali e naturali) in una logica di sviluppo del territorio ai livelli distrettuali. La capacità del progetto è conseguire effetti di spill – over e contaminazione in altri settori, con la possibilità di sviluppare nuova occupazione e ampliamento del mercato di riferimento in termini culturali e turistici, basati, su proiezione realistiche dei flussi di fruizione dei beni culturali e degli “attrattori”, sulla correlata capacità di sviluppare una domanda culturale (Audeince Development), ed altre esternalità positive nei rispettivi ambiti produttivo».

L’associazione culturale “Fiera Franca Ss Salvatore” ringrazia la dirigente dell’Istituto Statale “Pascasino” Annamaria Angileri e i loro studenti per la partecipazione all’evento in occasione dell’alternanza scuola-lavoro, e tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto. La mostra con ingresso gratuito può essere visitata dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 20.00; sabato dalle ore 11.00 alle 22.00. Domenica mattina e festivi chiuso.