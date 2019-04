Sicilia, sindaco ripara gratis una strada chiusa da 13 anni. Denunciato dall'ex provincia

29/04/2019 14:00:00

Il 23 aprile scorso, per iniziativa del sindaco di Polizzi Generosa (Palermo) Giuseppe Lo Verde, una squadra di operai ha lavorato gratis per riparare una strada chiusa da 13 anni tra Polizzi e Piano Battaglia, nelle Madonie. Ora è arrivata ai carabinieri una denuncia per i lavori che non erano stati autorizzati. Allo stato la denuncia è contro ignoti. Ma il primo cittadino non ha dubbi: "Vogliono intimidirmi".

La denuncia arriva, tra l'altro, dall'ex Provincia ora Città metropolitana di Palermo che da tempo Lo Verde sollecitava a intervenire con iniziative rumorose come, ad esempio, un incatenamento in piazza. Prima di fare intervenire gli uomini e i mezzi messi a disposizione da alcune imprese locali, il sindaco aveva emesso un'ordinanza con la quale prendeva atto della disponibilità delle imprese a eseguire i lavori senza oneri per il Comune.

"La necessità di ripristinare il collegmento stradale", spiega Lo Verde, "deriva dal fatto che è l'unica via rimasta ai proprietari di terreni per raggiungere le proprie abitazioni rurali". Si tratta di una strada che collega l'unica stazione sciistica della Sicilia occidentale, chiusa dal 2006 dopo una frana.

“Vogliono bloccarmi mettendomi paura, ma non faccio silenzio", dice Lo Verde a Repubblica, "a chi ha firmato la denuncia voglio ricordare che lo scorso tre aprile abbiamo fatto avere via Pec al sindaco della città metropolitana un'ordinanza sindacale con la quale si disponevano provvedimenti di massima urgenza sulla strada. Nell'ordinanza si diceva che avevamo ricevuto disponibilità da sei ditte locali a eseguire i lavori senza alcuno aggravio per il Comune”.

E continua: “Voglio ricordare anche ricordare che dal 3 aprile al 23 aprile, quando sono stati effettuati gratuitamente i lavori sulla strada, sono trascorsi venti giorni senza che nessuno rispondesse all'ordinanza recapitata”. Per il primo cittadino di Polizzi non ci sono dubbi: “Ritengo la denuncia un atto contro di me. E' un atto contro il sindaco di Polizzi Generosa che in questi mesi ha alzato la voce contro chi avrebbe dovuto riparare la strada e da anni non ha fatto niente. Vogliono zittirmi. Vogliono mettermi paura. Ma non mi spaventano. Chi in questi anni non ha eseguito i lavori, oggi non può per nessun motivo nascondere l’inefficienza dietro una denuncia contro anonimi”.