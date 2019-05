Elezioni europee del 26 maggio, continua il tour elettorale di Maricoâ€™ Hopps

04/05/2019 18:35:00

Stamattina ha incontrato a Nicolosi l’elettorato del territorio. Ad accogliere la candidata la classe dirigente della Lega della provincia di Catania, dal coordinatore provinciale, Maurizio Ferro, al sindaco della città, Angelo Pulvirenti. La candidata si sofferma sulla necessità di essere presenti sui terrori, nuova e vecchia classe dirigente insieme per migliorare la Sicilia e per raggiungere l’Europa.

Rimanda al mittente le accuse di razzismo mosse alla Lega e ai suoi candidati: “Mazara è la città che più di altre e per prima ha sperimentato l’integrazione nel rispetto delle culture e delle tradizioni”.

In Europa, ha sottolineato durante il suo intervento, per lavorare e non subire i trattati che ci impongono le grandi potenze, per non continuare a fare emigrare i nostri figli, i giovani che sono la linfa di questa società.