Trapani, 950 mila euro per ristrutturare la sede dell'Iacp

11/05/2019 19:30:00

Nell’ambito del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse prioritario 4 - Energia sostenibile e qualità della vita – Obiettivo Tematico OT4 -Azione 4.1.1, lo IACP di Trapani è stato inserito tra gli Enti finanziati per un importo di 950.000 €. che occorrerà per la ristrutturazione dell’immobile adeguandolo alle migliori condizioni energetiche acustiche e di luminosità.



Il Commissario Straordinario, avv. Ettore Foti, ha dichiarato che “si tratta di un passo importante per compiere tutte le attività necessarie, alla corretta presentazione, esecuzione della proposta progettuale destinata alla riduzione di consumi di energia primaria ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la riqualificazione energetica della sede dello Iacp di Trapani”,

Il Direttore, dott. Pietro Savona, ha dichiarato che “tale finanziamento consentirà di abbattere i costi energetici della sede dell’Istituto e, nello stesso tempo, di dare la possibilità a tutti i dipendenti, di operare in una sede più gradevole resa ancora più efficiente dalla innovazione tecnologica che sarà uno dei motivi della ristrutturazione”.