Trapani, Tranchida festeggia l'anniversario dello Statuto Siciliano, e dice no a Musumeci

16/05/2019 14:10:00

Nella giornata della ricorrenza del 73° anniversario dello Statuto della Regione Siciliana, il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, dopo aver declinato l’invito del Presidente della Regione di recarsi a Palermo, ha festeggiato la ricorrenza, presso l’istituto scolastico trapanese Guglielmo Marconi assistendo alla rappresentazione teatrale “C’è Sicilia e Sicilia – La Sicilia tra cultura e mafia”.



“Una maniera certamente piu’ autentica e in un quartiere popolare in difficoltà – dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida – per celebrare questa importante ricorrenza per noi siciliani. Farlo tra e per i piccoli alluni trapanesi mi riempie di orgoglio e speranza. A fronte di una politica – prosegue il sindaco – sempre piu’ lontana dalla gente, preferisco la genuinità e la semplicità dei ragazzi. A loro principalmente voglio dedicare il mio impegno per una Sicilia migliore e per attuare gli scopi dello statuto autonomistico che 73 anni fa i nostri padri ci hanno consegnato”.