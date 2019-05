Castellammare, al via la 7Â° Edizione del Premio Mediterraneo Packaging

27/05/2019 20:26:00

Venti bottiglie di vino, sei di olio e quattro di distillati/liquori sono state scelte dalle commissioni di esperti per concorrere alla super etichetta d’oro della 7° Edizione del Premio Mediterraneo Packaging.

Tra queste bottiglie, si sceglierà la super etichetta d’oro, rispettivamente per il vino, per l’olio e per i distillati/liquori nel corso della premiazione che si svolgerà il prossimo 1 giugno, in Sicilia nella Città di Castellammare del Golfo.

Anche quest’anno sarà attribuito il Premio Auroflex ai migliori comunicatori del vino.

La partecipazione delle aziende alla 7° Edizione del Pmp è cresciuta, con una discreta presenza di aziende straniere e, in particolare, sono raddoppiati i campioni di distillati/liquori.

Hanno operato due commissioni di esperti, rispettivamente a Ferrara per i campioni provenienti dal centro-nord e a Castellammare del Golfo per i campioni del centro-sud.

Ecco l’elenco delle bottiglie di vino selezionate:

“Janub”, Moscato bianco Igt Terre siciliane – Di Prima Vini; “Cabernet Sauvignon Cru”, Igp Terre siciliane Bio – Candido vini; “Liranu” Leverano Negroamaro Rosso Riserva, Dop Leverano – Conti Zecca; “Etna Rosso” Doc Etna – La Gelsomina; “Coste A Preola” Nero d’Avola Doc Sicilia – Gorghi Tondi; “San Isidoro” Pinot Grigio Garda Dop; “Letizia” Rosato Spumante – Gaggioli; “Taqus” Merlot Igt Terre siciliane – Casale del Frate; “Geck”

Gewurtraminer Trentino Doc – Astoria; “Palmeri Rosso” – Tenuta Palmeri; “Epicentro” Rosso Riserva Sicilia Doc – Ermes; “Colli Euganei Doc Rosso Vegro” – Sengiari; “Pietre al Vento” Chardonnay Igt Terre siciliane – Terre di Bruca; “Perricone” Doc Sicilia – Tenute Orestiadi; “La Pura” Grillo Doc Sicilia – Coddretto; “Zibibbo” Igt Terre siciliane Bio –

Alcesti; “Berliz” Frizzante – Cantine Di Legami; “Anfora” – Goriska Brda e “Auslese” – Helmut Gangi.

Per le bottiglie d’olio extravergine di oliva, sono state scelte:

Olio Extravergine Igp Sicilia – Scalia; “Olive” – Scirocco; Olio Extravergine – Tenuta La Presa; Olio al Peperoncino – Provenzani; Olio Extravergine – Sciabacco e “Olio Bellantonio” – Mallia.

Per i distillati/liquori, sono stati scelti: “Amaro Amaro” – Myrsine; “Geometrie” – Domenis; “Amaro” – Tosolini e Crema di Liquore – Verdamaro.

Il Premio Mediterraneo Packaging è organizzato ogni anno da Egnews in partnership con l’Istituto di Istruzione Secondaria “Mattarella-Dolci” di Castellammare del Golfo, che comprende diversi indirizzi, l’Istituto “Vergani” di Ferrara ad indirizzo Alberghiero, l’Istituto “Persolino- Strocchi” di Faenza con la sezione dedicata all’enologia.

Appuntamento sabato 1 giugno alle ore 18 presso la villa comunale di Castellammare del Golfo per la premiazione delle aziende.