I Terrapiattisti a Palermo, il video dello youtuber imbucato al convegno

01/06/2019 22:00:00

I terrapiattisti italiani si sono visti il 12 maggio 2019 all'hotel Garibaldi, in via Emerico Amari, a Palermo: dall'assenza della curvatura terrestre all'orbita del sole sulla terra piatta sono tanti gli argomenti che i relatori del convegno "Terra piatta - tutta la verità" hanno trattato.

A imbucarsi è stato lo youtuber pugliese "Barbascura" seguito da un folto popolo chiamato "La ciurma": nessuno sa quale sia il suo vero nome ma in molti seguono il suo canale Youtube.

Per partecipare all'incontro bisognava pagare un biglietto di 20 euro e a parlare erano tre relatori: Agostino Favari, con l'intervento "L'assenza della curvatura terrestre: dimostrazione; differenza di pressione fra atmosfera e spazio siderale; proteine nobili? Iperproteinosi e malattie". Albino Galuppini con l'intervento "Introduzione all'astronomia zetetica; la conquista della luna: 50 anni di inganni; tartaria, il dimenticato impero dei giganti; laocrazia, il vero nome della democrazia; orbita del sole sulla terra piatta". E infine Morena Morlini su "La verità non è per tutti: riflessione sul rifiuto dell'informazione; egocentrismo della stella polare; pianeti reali o proiezioni".