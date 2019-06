Paceco, interpellanza affinchÃ© si porti in consiglio la delibera sul piano paesaggistico

02/06/2019 18:00:00

La delibera sul piano paesaggistico regionale è stata al centro di un'interpellanza presentata dal consigliere comunale di Paceco Salvatore Catalano che ha chiesto che venga portata in discussione da parte dell'amministrazione Scarcella.

Secondo il consigliere, l'amministrazione comunale è in possesso da diverso tempo delle opposizioni presentate sia dai cittadini ma anche da parte delle associazioni ambientaliste che hanno manifestato le loro perplessità e contradditorietà del Piano Paesaggistico con quello urbanistico.

Lo stesso Catalano ha fatto in aula un po' la cronistoria recente riguardo all'adozione del piano, con il fatto che il Comune ha sostenuto come fosse in contrasto con il PRG e che presentasse degli errori nella cartografia. Per questo fu fatto un ricorso al tribunale amministrativo che confermò le obiezioni del Comune ma in seguito il ricorso presentato dalla Regione fu ribaltato dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Catalano sollecita dunque l'amministrazione affinché porti la delibera in discussione e si possano presentare le osservazioni presso l'Osservatorio regionale.