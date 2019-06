Marsala Team 2012 in due diverse competizioni fa incetta di podi

03/06/2019 22:30:00

Doppio fronte di gara, ieri 2 giugno, per gli atleti del Marsala Team 2012 che, per la festa della Repubblica, hanno conquistato ben cinque podi. Nella gara a circuito del 3° Memorial “Signorelli” di Palermo, organizzato dalla ASD Libertas Montegrappa, il migliore dei marsalesi è stato Salvatore Puccio che, con le sue ottime doti di velocista, nella seconda serie, si piazza 1° assoluto. Ottimo risultato anche per Ciccio Mancuso, 3° di categoria e per Pino Maggio, anch’egli 3° di categoria. Ottimi risultati anche nella classifica di società che, sempre nella medesima gara, vede Marsala Team 1^ classificata.

Tre, invece, gli atleti del Marsala Team impegnati sul fronte della Mediofondo di Bisacquino (PA) - circuito regionale medio fondo Grand Tour Sicilia -. Qui, la classifica vede un grande Salvatore Castoro conquistare il 3° posto di categoria (GTS10) con il tempo di 4h 28’ 58” in una gara di 112 km e circa 2000 mt di dislivello. Gara per niente facile considerata sia la distanza che l’altimetria. Sul medesimo percorso si sono cimentati anche gli atleti Vincenzo Ricci che ha concluso il percorso in 4h e 15’ Giuseppe Catalano (4h 29’ 33”).

Intanto, in casa Marsala Team, si registra un gran fermento per la prossima domenica, per la medio fondo di Santo Stefano di Camastra, dove gli atleti del Marsala Team 2012 parteciperanno numerosi e cercheranno di portare a casa altri risultati.