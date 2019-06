Fabrizio Ferrandelli:"Da palermitano penso che Gesap possa aiutare l'aeroporto di Birgi"

06/06/2019 06:00:00

Fabrizio Ferrandelli consigliere comunale a Palermo, era candidato alle europee con "Più Europa". La sua lista non ha raggiunto il 4% ma lei è stato il primo della sua lista.

Sì, è stata una bella affermazione personale e anche per "Più Europa". Purtroppo a livello nazionale non abbiamo raggiunto il limite che ci consentiva di poter eleggere i parlamentari ma il 3,5% è un incoraggiamento è un dato positivo anche per le prossime competizioni.

Questo percorso dove vi porterà adesso?

Noi struttureremo questa nostra realtà. In Italia serve un spazio liberal democratico che rappresenti tutti coloro che non si riconoscono nei partiti tradizionali ma che non vogliono abbandonarsi a questa ondata sovranista e populista che minaccia i territori. Vogliamo ripartire dalle associazioni e dai cittadini che ci hanno dato una mano durante queste competizioni europee e da loro ripartiamo.

Ferrandelli, durante la campagna elettorale ha toccato i territori della Sicilia e della Sardegna. C’è un qualcosa che vuole attenzionare in particolar modo anche da non eletto?

Io ricopro un ruolo al consiglio comunale di Palermo e per quello che posso, mi sto interessando all’aeroporto di Birgi. Credo che la Gesap possa dare una mano alla realtà aeroportuale del territorio trapanese. Questo era l’impegno preso in campagna elettorale e sono ripartito con la richiesta di un tavolo con la commissione aziende perché si può fare molto e da Palermo riusciremo a farlo. Per il resto continueremo ad essere da pungolo e portatori di interessi traditi nel territorio. La mia storia è piena di fasi in cui si possono ottenere risultati e fare battaglie al di là della presenza nelle istituzioni.

Si sente di dire che sarà presente nei territori. Gli elettori si lamentano del fatto che dopo la campagna elettorale non si vede più nessuno.

E hanno ragione e il dato di astensione lo conferma. Io rispondo dicendo di aver convocato una prima riunione martedì della settimana scorsa con i riferimenti di tutti i gruppi regionali. Sono stato nella Valle del Belice, a Vittoria e poi continuerò ad Augusta e Siracusa. La campagna elettorale è finita, il nostro impegno no e lo testimonia la nostra presenza. Sabato prossimo faremo una grande assemblea a Caltanissetta e lì continueremo ad organizzare le nostre fila.

Ferrandelli, qual è il vostro impegno per gli animali. Perché spesso la politica strumentalizza la sensibilità dei cittadini nei confronti degli nostri amici a quattro zampe.

Mi batto a sostegno dei diritti degli animali attivamente almeno dal 2006, con battaglie forti che ho iniziato con il consigliere comunale Angelo Ribaudo. che ora non c’è più e che mi ha lasciato, oltre a una grande mancanza anche una eredità morale che spero di sapere portare avanti. C’ero, ci sono e devo dire che sono anche contento, al di là del risultato, della partecipazione del Partito Animalista a queste competizione elettorale.