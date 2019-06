Il mare più bello d'Italia? E' a San Vito Lo Capo e a Pantelleria. Lo dice Legambiente

13/06/2019 06:35:00

Massimo riconoscimento per San Vito Lo Capo che ottiene le 5 vele della guida “Il Mare più bello d’Italia 2019” di Legambiente e Touring Club Italiano. Ieri mattina, a Roma, la presentazione ufficiale della guida Touring.

Le vele sono simboli che testimoniano non solo il livello di purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale, la presenza di servizi, il consumo energetico (tra i temi analizzati, anche l'uso del suolo, l'energia, i rifiuti, la sicurezza alimentare, la depurazione delle acque, le iniziative per la sostenibilità).

Novità di quest’anno, il simbolo dei comuni “plastic free”. San Vito Lo Capo, anche in questo caso, è rientrata tra i 32 Enti Locali della guida Touring per aver adottato, dal I maggio di quest’anno, apposite misure per ridurre la plastica monouso. In Sicilia, sono stati premiati tre comprensori turistici. Oltre al Litorale Nord Trapanese, con al vertice San Vito Lo Capo, e poi Custonaci ed Erice, anche Ustica e Pantelleria.

“Un riconoscimento importante- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino- che testimonia le buone pratiche portate avanti da questa amministrazione a salvaguardia dell’ambiente e del mare, per un turismo sempre più ecosostenibile, a contatto con la natura, grazie anche a tutte quelle attività sportive all’aria aperta che stiamo promuovendo e che permettono di vivere il rapporto con il mare e ad imparare a rispettarlo, fin da bambini. Un riconoscimento- aggiunge- che premia gli sforzi per garantire i servizi, mantenere la pulizia ed il decoro dei luoghi, specialmente nei periodi di grandissima affluenza, ed offrire, ad esempio, anche alle persone con disabilità la possibilità di poter accedere alla spiaggia e di essere assistite da personale qualificato. Il meritato riconoscimento- conclude il sindaco Peraino- per un luogo incantevole, incastonato tra due riserve naturali, ricco di tradizioni, legate alla terra e al mare, accogliente, che offre quanto di meglio si possa desiderare per trascorrere un periodo di vacanza”.

PANTELLERIA. “È una delle più grandi, nonché tra le più suggestive isole minori italiane. Dopo il violento incendio del 2016 che ha distrutto centinaia di ettari di bosco, l’isola ha saputo risollevarsi grazie anche alla spinta decisiva impressa dal Parco nazionale di recente istituzione e completato con la nomina del Presidente e del Consiglio direttivo. Da qui l’avvio di una nuova stagione fatta di iniziative di promozione e tutela di uno dei paesaggi agrari fra i meglio conservati del nostro Paese. Famosa per ospitare sul proprio territorio ben due beni tutelati dall’UNESCO (i vitigni ad alberello e i muretti a secco che delimitano gli antichi terrazzamenti a picco sul mare), Pantelleria può vantare un paesaggio particolarmente pittoresco e una comunità che ha saputo custodire un territorio ancora integro con eccezionali emergenze naturalistiche e geologiche”.

Con queste parole Legambiente e Touring Club Italiano hanno motivato l’assegnazione delle Cinque Vele al mare di Pantelleria che viene inserito nella guida de Il mare più bello 2019. La guida sul “meglio del mare e dei laghi italiani” - dove trascorrere una vacanza attenta all’ambiente, all’insegna di natura e acqua pulita ma anche di eccellenze enogastronomiche e luoghi d’arte - è stata presentata questa mattina a Roma a villa Celimontana nell’ambito del workshop conclusivo del progetto MedSeaLitter. All’appuntamento – che si è concluso con la premiazione dei sindaci dei comprensori turistici che si aggiudicano quest’anno le “5 vele” ed è stato coordinato dal responsabile mare e turismo di Legambiente, Sebastiano Venneri - sono intervenuti, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Salvatore Micillo, Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente e Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano.

“Anche quest’anno raccontiamo quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola - ha dichiarato Sebastiano Venneri, responsabile Mare e Turismo Legambiente -. Il mondo del mare, infatti, si trova a dover dare risposte all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria e ha messo su un bel ventaglio di proposte e iniziative: enti locali, imprenditori privati, associazioni e regioni si sono impegnati a proporre soluzioni avanzate per una vacanza amica dell’ambiente. Tante pratiche concrete sulle quali, ne siamo più che mai convinti, cominciare a cambiare le sorti del pianeta”.

“La guida, frutto della storica collaborazione tra Touring Club Italiano e Legambiente, è un periplo lungo i 7500 chilometri di coste italiane che stimola la nostra voglia di viaggio e vacanze, ma è anche, anzi soprattutto, un vaglio rigoroso dello stato di salute dei nostri mari - ha affermato Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano -. La rigorosa selezione proposta dalla guida rappresenta bene la nostra missione: valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico culturale e le economie produttive dei territori. Ne risulta non una classifica, ma una mappatura geografica che fotografa le straordinarie ricchezze dei nostri mari e dei nostri laghi e segnala le buone pratiche ambientali, amministrative, turistiche che contribuiscono a conservarle e a farle conoscere. Un contributo, speriamo, all’anima attiva e green che sempre più spazio sta conquistando nella nostra società. Il tema delle coste ripropone una grande opportunità di sviluppo turistico, laddove si può trovare un rapporto virtuoso tra coste ed entroterra, perché è la condizione ideale per uno sviluppo sostenibile dell’intero territorio e per una pratica turistica che sia esperienziale, personale e sostenibile”.