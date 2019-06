Flash mob in aeroporto della compagnia Dat, quella che fa i voli per Pantelleria. Il video

14/06/2019 18:35:00

- La compagnia aerea DAT Volidisicilia ha festeggiato a Catania il suo 200 millesimo passeggero da quando ha iniziato i collegamenti in Sicilia. Per l’occasione all’interno dell’Aeroporto Fontanarossa è stato organizzato un flashmob: il gruppo di ballerini acrobatici “Liaphant Crew” ha fatto ballare e cantare tutto lo scalo sulle note di “Mamma mia”. Al termine dell’esibizione, il duecentomillesimo passeggero DAT è stato premiato con un set di valigie e con un biglietto aereo per Olbia, che sarà la prossima destinazione raggiungibile da Catania.

L’ing. Luigi Vallero Direttore Generale della DAT Volidisicilia ha affermato: “Il nostro investimento in Sicilia è importante perché in estate operiamo con 22 voli giornalieri sulle Isole di Pantelleria e Lampedusa a cui si aggiunge il nuovo collegamento bisettimanale Venerdì – Domenica Catania – Olbia – Catania. Abbiamo tre aeromobili che operano più di 6.100 voli all’anno e prevediamo di trasportare circa 250 mila passeggeri sulle rotte italiane. La nostra volontà è di crescere insieme all’economia delle due isole siciliane pensando allo sviluppo di ulteriori collegamenti nei prossimi anni".