Sicilia, disabile massacrato di botte: trovato morto nel pianerottolo davanti casa

16/06/2019 08:30:00

Un uomo di 41 anni Nunzio Agnello è stato trovato morto sul pianerottolo di casa in via IV Novembre 64 a San Cipirello, in provincia di Palermo. Ha una ferita al volto.

L'uomo abitava con la madre, il fratello e una sorella. Era un disabile. Sono intervenuti il medico legale e il pm di turno con i carabinieri per accertare le cause della morte.

A lanciare l'allarme è stato il fratello.

Per i familiari si tratta di un omicidio. “Abbiamo visto il corpo di Nunzio – dicono – Sembra che lo hanno picchiato. Non doveva essere da solo. Almeno tre. Se era solo uno si sarebbe difeso. Era abbastanza forte”.

Per i carabinieri della compagnia di Monreale non è ancora chiaro se si sia trattato di omicidio. Le contusioni che sono state ritrovate sul corpo potrebbero non essere i segni di percosse.

Lo stabilirà l’autopsia disposta dalla procura. Da stabilire anche quando è morto Agnello visto che è possibile che la morte potrebbe essere avvenuta anche 48 ore prima, lo stesso giorno della sparizione. Forse il corpo sia stato portato lì da qualcuno la scorsa notte.

eri la sorella aveva tentato più volte, ma invano, di sentirlo al telefono. “Risultava irraggiungibile - raccontano i fratelli – e avevamo già in mente di sporgere denuncia per la sua scomparsa”. Sabato all’alba invece la terribile scoperta. “Ero andato come ogni mattina – racconta Giuseppe, il fratello della vittima – a controllare la casa che abbiamo qui vicino. Ho sentito cattivo odore e ho visto il corpo di mio fratello per terra davanti alla porta, nascosto dietro al muretto. Così ho chiamato i soccorsi”. Accanto c’era lo zainetto di colore nero che Nunzio portava sempre con sé.